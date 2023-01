FC Schalke 04: Vernichtende Asamoah-Kritik an Talenten – „In Arsch beißen und sich ärgern“

Noch bis Mittwoch (11. Januar) absolviert der FC Schalke 04 sein Trainingslager im türkischen Belek. Mit an Bord sind auch einige Talente aus der Knappenschmiede, die sich unter Trainer Thomas Reis präsentieren dürfen.

Dass es in einem Trainingslager schon anstrengend werden kann, ist üblich. Doch einige Talente des FC Schalke 04 konnten bei einer harten Einheit wohl nicht mehr mithalten und bekamen anschließend heftige Kritik von Klub-Legende Gerald Asamoah ab.

FC Schalke 04: Asamoah-Kritik an Talente

Als junges Talent willst du dich in einem Trainingslager oder in einem Testspiel immer beweisen. Schließlich bekommen viele Spieler nur ganz selten diese eine Chance. Manche nutzen sie, andere wiederum können den Traum von der großen Fußball-Karriere dann vorerst begraben.

Ibrahima Cissé ist noch jung, kam zu Beginn der Saison zum FC Schalke 04 und hat gerade erst eine hartnäckige Verletzung überstanden. Ein Muskelfaserriss setzte ihn ab Oktober komplett außer Gefecht. Dass er bei einer harten Lauf-Einheit in Belek allerdings deutlich hinterher hinkte, war schon überraschend. So soll der 21-Jährige zwar bis an seine Grenze gegangen sein, allerdings musste er die Läufe vorzeitig abbrechen. Die Kondition hat nicht mehr gereicht.

Noch auf dem Platz gab es Lizenzspieler-Leiter Gerald Asamoah den ersten Rüffel. Für ihn war es sicher ein komisches Gefühl“, so die Klublegende gegenüber der „WAZ“. „Doch am Ende wird er sich selbst in den Arsch beißen und sich ärgern. Ibra ist noch jung, er wird dazulernen.“ Harte Lauf-Einheiten kennt „Asa“ bestens. „Unter Felix Magath bin ich auch mal abgefallen – damals musste ich aber durchlaufen“, blickt der Ex-Nationalspieler scherzend zurück.

Auch Sidi Sané mit Problemen

Cissé war allerdings nicht allein. Auch der 19-jährige Sidi Sané hatte Probleme bei der Lauf-Einheit. „Sie müssen lernen, dass man sich wirklich den Arsch aufreißen muss. Man wird nicht von allein oben ankommen, dafür muss man hart arbeiten. Wenn ein Spieler wie Maya Yoshida durchgeht, erwarte ich von den Jungen, dass sie es auch schaffen“, stellt Asamoah klar.

Sidi Sané (l.) und Ibrahima Cissé (r.) hinkten bei einer harten Lauf-Einheit im Trainingslager des FC Schalke 04 nur hinterher. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Zum Vergleich: Yoshida ist 34 und absolvierte mit Japan bei der Weltmeisterschaft in Katar zusätzlich vier Pflichtspiele über die volle Distanz – einmal sogar mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Dass zwei Talente in ihren jungen Jahren schlapp machen und wie der Routinier nicht mithalten, ist für die Verantwortlichen sicherlich enttäuschend.

Ob sie sich wenigstens in den verbleibenden Testspielen gegen den 1. FC Nürnberg (10. Januar) und Werder Bremen (14. Januar) besser präsentieren werden? Die Augen von Trainer Thomas Reis sind nach dieser Lauf-Einheit sicherlich besonders auf die beiden Youngsters gerichtet.