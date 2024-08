FC Schalke 04: Geraerts-Sorge vor Pokal-Duell – bitterer Ausfall droht

Der FC Schalke 04 startet in die Pokal-Saison! Nach zwei Liga-Partien ist nun der Pokal-Wettbewerb an der Reihe. Für die Königsblauen geht es zum VfR Aalen (17. August, 15.30 Uhr). Gegen den Oberligisten soll der Einzug in die 2. Runde folgen.

Doch vor dem Pokal-Duell hat der FC Schalke 04 wieder Personalprobleme. Für die Partie in Aalen könnte ein weiterer Leistungsträger ausfallen, wie Cheftrainer Karel Geraerts verkündete.

FC Schalke 04: Sorge vor Pokal-Duell

Mit dem Ausfall von Tomas Kalas folgte die erste schlechte Nachricht. Der Innenverteidiger wird vorerst nicht zur Verfügung stehen. Jetzt könnte es beim FC Schalke 04 vermutlich den nächsten Leistungsträger treffen. Paul Seguin konnte bereits kurzfristig gegen den 1. FC Nürnberg (1:3) nicht spielen und schaute die 90 Minuten von der Bank aus zu.

Auch interessant: FC Schalke 04: Juwel sorgt für einen Knall – Fans haben jetzt nur einen Wunsch

Jetzt sind mehrere Tage vergangen und Seguin konnte ein wenig mit der Mannschaft trainieren, war aber die meiste Zeit individuell auf dem Platz. Cheftrainer Karel Geraerts verkündete vor dem Pokal-Duell gegen Aalen, dass es mit einem Einsatz des Mittelfeldspielers eng wird.

„Paul Seguin ist nicht bei 100 Prozent“, sagte der S04-Coach auf der Pressekonferenz am Donnerstag (13. August). Geraerts will gegen den Oberligisten kein Risiko eingehen und würde notfalls auf ihn verzichten. Die gute Nachricht aber: Seguin wäre gegen Magdeburg in der 2. Bundesliga wieder einsatzbereit.

Personalprobleme bei S04

Aber Seguin wäre nicht der einzige Ausfall beim FC Schalke 04. Amin Younes, der Anfang der Woche wieder ins Training einstieg, war die letzten drei Tage krank und wird vermutlich nicht spielen. Bei Adrian Gantenbein „müssen wir abwarten“, sagt Geraerts. Auch der Neuzugang könnte also ausfallen. „Ich habe etwas Probleme, aber habe noch genug Spieler in meinem Kader, um das zu lösen“, so der Belgier weiter.

Mehr Nachrichten für dich:

Seit einigen Tagen steht auch fest, dass Emil Höjlund vorerst nicht zur Verfügung stehen wird. Der Stürmer hat muskuläre Probleme im Oberschenkel und muss etwas kürzertreten. Weitere Ausfälle sind Bryan Lasme, Aris Bayindir und Lino Tempelmann.