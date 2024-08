FC Schalke 04: Juwel sorgt für einen Knall – Fans haben jetzt nur einen Wunsch

Viele Neuzugänge hat der FC Schalke 04 in diesem Sommer schon präsentiert. Auch einige Youngsters aus der Knappenschmiede durften bei den Profis mittrainieren und sich für höhere Aufgaben präsentieren.

Ein Top-Talent sorgt jetzt ordentlich für Aufregung: Zaid Amoussou-Tchibara. In der U19 liefert er aktuell richtig ab. Die Fans des FC Schalke 04 freuen sich schon auf die Zukunft des Offensivspielers und haben daher eine klare Forderung an die Verantwortlichen.

FC Schalke 04: Juwel sorgt für einen Knall

Mit einer 4:0-Führung in die Halbzeit zu gehen, ist schon ein großer Erfolg für die U19 des FC Schalke 04. Dass dann auch ein einziger Spieler alle vier Tore erzielt hat, ist natürlich der absolute Hammer. Das gelang Zaid Amoussou-Tchibara beim Meisterschaftsspiel der A-Junioren gegen Preußen Münster.

Der Youngster sorgte schon in der vergangenen Saison für ordentlich Furore und feierte nicht nur den Sieg im Westfalenpokal, sondern war auch in seiner ersten S04-Saison der Top-Torjäger der Mannschaft.

Und auch in dieser Saison macht er jetzt genauso weiter. Nach zwei Spielen hat er schon fünf Treffer auf dem Konto. Neben dem Viererpack gegen Münster traf er beim Auftakt im Revierderby gegen den BVB. Das Spiel ging trotz seines Führungstreffers mit einer 1:3-Niederlage aus.

Fans haben klare Forderung

Fakt ist: Sollte Amoussou-Tchibara weiter wie am Fließband treffen, werden schon die ersten Interessenten anklopfen. Daher haben die Anhänger des FC Schalke 04 eine klare Forderung an die Bosse: Gibt dem 18-Jährigen einen Profivertrag! Bei den Königsblauen hat der Offensivspieler derzeit einen Kontrakt bis 2025.

Da müssen die Knappen also direkt handeln. Ob der Youngster tatsächlich bald einen langfristigen Vertrag unterschreiben wird? Verlockend könnte es dann auch sein, wenn ihn Cheftrainer Karel Geraerts bei den Profis mittrainieren lassen würde. Sicherlich aber werden die Verantwortlichen nichts überstürzen und die Entwicklung des Top-Talents genauer beobachten.

Möglich ist es auch, dass er in der kommenden Saison in der U23 aufläuft und sich so langsam zur Profimannschaft hochkämpft. Behält er diese Form, darf sich S04 auf einen starken Youngster für die Zukunft freuen.