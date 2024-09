FC Schalke 04: Geraerts sieht Unheil schon kommen – „Wird sehr unruhig“

Es ist wie befürchtet eingetreten: Der FC Schalke 04 erwischt einen katastrophalen Start in die Zweitliga-Saison und steckt nun tief in einer sportlichen Krise. Gegen den Karlsruher SC gibt es die bereits dritte Niederlage nach fünf Spielen.

Die vergangenen Wochen waren bereits unruhig, nun wird der Druck auf die sportliche Führung und Karel Geraerts groß. Das weiß auch der Trainer des FC Schalke 04 selbst.

FC Schalke 04: Geraerts sieht Unheil schon kommen

Eine Saison ohne Trainerdiskussion? Beim FC Schalke 04 ist so etwas selten wie ein Spieltag ohne VAR-Aufreger. Karel Geraerts muss sich nach der 0:2-Niederlage in Karlsruhe auf wilde Tage gefasst machen, das weiß der Belgier auch.

„Ich glaube, es wird sehr unruhig“, sagte der S04-Coach nach dem Spiel am Sky-Mikrofon mit Blick auf die kommenden Tage. Geraerts war vor allem vom eklatanten Abwehrverhalten vor dem 0:1 bedient. „Das ist ohne Kommentar. Das ist sehr schwach verteidigt“, so der Belgier.

Dabei hat Geraerts selbst vor dem Spiel für eine Überraschung gesorgt, als er mit Martin Wasinski und Felipe Sanchez zwei 20-Jährige in der Innenverteidigung aufgestellt hatte. Beide Youngster hatten sichtbare Probleme, da sie auch zum ersten Mal in einem Pflichtspiel Seite an Seite spielten.

Trainerdiskussion bei Königsblau?

Fünf Spiele, vier Punkte, drei Niederlagen und in der unteren Tabellenhälfte: So hatte sich der FC Schalke 04 den Start nicht vorgestellt. Kein Wunder also, dass auch Geraerts langsam in die Kritik gerät. Muss er nun um seinen Job zittern? Sportdirektor Marc Wilmots betonte nach dem Spiel, dass es keine Trainerdiskussion geben wird.

Geraerts darf also weiterhin an der Seitenlinie stehen, muss aber schnell die Wende einleiten. Einfach wird es kommende Woche nicht. Am Freitag (20. September, 18.30 Uhr) ist Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 zu Gast in der Veltins-Arena. Bei einer weiteren Niederlage wird die Luft für Geraerts immer dünner.