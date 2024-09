FC Schalke 04: Fans mit Knallhart-Urteil nach Karlsruhe-Pleite – „Einfach nur erbärmlich“

Jetzt kann man endgültig von einem Fehlstart sprechen! Der FC Schalke 04 verliert auch am 5. Spieltag und kassiert gegen den Karlsruher SC (0:2) die bereits dritte Niederlage.

Wie schon in den Wochen zuvor zeigte der FC Schalke 04 eine harmlose Vorstellung gegen starke Karlsruher, die durchaus höher hätten gewinnen können. Dementsprechend zeigen sich die S04-Fans bedient.

FC Schalke 04: Fehlstart perfekt!

Der FC Schalke 04 hoffte auf Besserung und eine sportliche Wende, wurde aber gegen den Karlsruher SC phasenweise vorgeführt. Die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts ging gegen den neuen Tabellenführer mit 0:2 baden. In der Startaufstellung nahm der Belgier dabei sogar mehrere Änderungen vor. Mit Felipe Sanchez und Martin Wasinksi gab es eine komplett neue Innenverteidigung.

Zudem sollte in der Offensive Amin Younes für Gefahr sorgen. Der Neuzugang war tatsächlich auch der einzige Schalker, der an diesem Abend eine halbwegs ordentliche Vorstellung zeigte. Seine Teamkollegen enttäuschten von hinten bis vorne.

Dabei sah es in der 1. Halbzeit sogar bis kurz vor dem Pausenpfiff danach aus, als würde es mit einem torlosen Remis in die Kabinen gehen. Doch Karlsruhes Top-Torjäger Zivzivadze vernichtete die Hoffnung der Knappen.

Fans nach Karlsruhe-Pleite bedient

Und der Georgier war es dann auch, der in der Schlussphase den zweiten Treffer des Abends erzielte und damit die Niederlage für den FC Schalke 04 besiegelte. Bezeichnend für die katastrophale Leistung der S04-Mannschaft: Die erste gute Chance gab es in der 61. Minute nach einem Kopfball von Ron Schallenberg.

Davor und auch danach zeigte S04 gar keine Offensivgefahr. In den ersten 45 Minuten gab es nicht mal einen Torschuss von Karaman und Co. Dementsprechend bedient sind die Fans. „Das kann doch nicht euer ernst sein. Das war wirklich mal wieder komplett bodenlos. Wir können die Saison einfach beenden“, „Wow. Diese Leistung, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann – ist einfach nur erbärmlich“ und „Ich habe niemanden gesehen, der heute gewinnen wollte. Was ist das bitte wieder für eine Mannschaft?“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken.

Ein deutliches Urteil der Anhänger, die ganz und gar nicht zufrieden sind. Es wird wieder eine unruhige Woche beim Revierklub. Auch die Kritik an Cheftrainer Karel Geraerts wird jetzt lauter. Dem Belgier droht bei weiteren schwachen Vorstellungen das Aus.