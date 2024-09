FC Schalke 04: Geraerts spricht Klartext nach Zoff – „Dann habe ich ein Problem“

Liegen die Nerven beim FC Schalke 04 schon nach wenigen Spielen blank? Schon vergangene Woche gab es im Training eine laute Meinungsverschiedenheit zwischen Kapitän Kenan Karaman und Ibrahima Cisse (hier mehr dazu). Mit dem Verteidiger gab es nun den nächsten Zoff.

Cisse geriet nämlich im Training mit Keeper Justin Heekeren aneinander. Cheftrainer Karel Geraerts schickte beide Profis des FC Schalke 04 direkt in die Kabine. Danach äußerte sich der Belgier deutlich zum Vorfall.

FC Schalke 04: Geraerts spricht Klartext nach Zoff

Was war der Grund für den Streit? Der Auslöser soll ein Stellungsfehler von Cisse gewesen sein, der zu einem Gegentor führte. Heekeren war wütend darüber. Geraerts musste sofort einschreiten. Beide Spieler des FC Schalke 04 mussten frühzeitig in die Kabine. Eine hitzige Angelegenheit, die aber keine Konsequenzen haben wird.

„Für mich ist das kein Thema. So etwas passiert oft im Fußball“, so der Belgier. Die Emotionen seien hoch gewesen. „Ich habe lieber Emotionen, als dass jemand nach einem Gegentor zufrieden ist. Wenn sie nicht reden würden, dann habe ich ein Problem“, betonte der S04-Coach anschließend. Schließlich soll sich kein Spieler zufriedengeben, wenn ein Gegentor fällt. „Mir ist es lieber, wenn man 1-2 mal gut und laut miteinander redet.“

Beide Streithähne könnten auch von Beginn an spielen, wenn der FC Schalke am Freitag Bundesliga-Absteiger Darmstadt begrüßt. „Beide können starten“, so Geraerts.

„Ist immer positiv“

Können solche Streitereien aber auch Folgen für die Mannschaft haben? Schließlich läuft es sportlich gerade nicht so beim FC Schalke 04. Geraerts erklärte beim Zoff zwischen Cisse und Karaman, dass er sich darüber gefreut habe: „Ich glaube, die Diskussion mit Karaman und Cisse war gut. Wenn dein Kapitän etwas sagt, um der Mannschaft zu helfen, ist das immer positiv.“

Jetzt müssen die Königsblauen diese Aggressivität auch auf den Platz bringen. Gegen Darmstadt muss die Wende gelingen, ansonsten wird es nicht für S04 dünn – auch Geraerts droht bei der nächsten Pleite das Aus.