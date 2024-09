Knall im Schalke-Training! Jetzt spricht Geraerts Klartext

Es war eine Szene, die auffiel im Schalke-Training: Mitten in der Einheit gingen zwei Spieler aufeinander los. Kenan Karaman schrie den jungen Innenverteidiger Ibrahima Cisse an, danach lieferten sie sich ein Wortgefecht. Folgen hatte der Trainingsstreit für keinen.

Trainer Karel Geraerts hat den Trainingszoff beim FC Schalke 04 als positiv bewertet. Der Schalke-Trainer fordert seine Spieler sogar explizit dazu auf, im Training die Konfrontation zu suchen.

FC Schalke 04: Trainingsstreit zwischen Karaman und Cisse!

„Reibung erzeugt Hitze, aber auch Fortschritt“, sagte einst Vizekanzler Franz Müntefering von der SPD – das denkt sich wohl auch Schalke-Trainer Karel Geraerts nach dem Trainingsstreit zwischen Karaman und Cisse.

In der Einheit am Montag meckerte der S04-Kapitän den Innenverteidiger an, nach dem er Angreifer Tobias Mohr übersehen hatte. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung der zwei Schalke-Stars, bis schließlich Trainer Geraerts eingriff. Er nahm Cisse zu Seite und erklärte ihm seinen Fehler.

„Das ist das, was ich von meinem Kapitän erwarte“

Von Geraerts gab es Lob für Karaman für seinen beherzten Auftritt. „Diese Diskussion war gut. Wenn dein Kapitän etwas sagt, um der Mannschaft zu helfen, dann ist es immer positiv. Das ist das, was ich von meinem Kapitän und vier, fünf weiteren Spielern erwarte“, so Geraerts. Alles müsse natürlich respektvoll sein.

„Es hat mich gefreut, dass es passiert ist“, sagte der S04-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Karlsruher. Karaman und Cisse hätten die Sache nach dem Training noch abschließend geklärt. Für schlechte Stimmung sorgte der Vorfall nicht.

Vielmehr zeigte es auf, was aktuell beim FC Schalke 04 noch nicht rundläuft: die Defensive. „Kenan weiß, dass wir besser verteidigen müssen – auch als Kollektiv“, so Geraerts.