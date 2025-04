Schalke 04: Baumann ist da – diesen Werder-Fehler darf er bei S04 auf keinen Fall wiederholen

Schalke 04 hat seinen neuen Sportboss gefunden! Frank Baumann wird die sportlichen Geschicke ab dem 01. Juni leiten. Doch schon jetzt steht er unter voller Beobachtung – besonders an einer Entscheidung wird er sich messen lassen müssen. Und die wird ihn wohl direkt vor eine große Herausforderung stellen.

Baumann wird in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden müssen, wie es mit Trainer Kees van Wonderen weitergeht. Darf der Niederländer weitermachen oder installiert Baumann seinen eigenen Coach? Fakt ist: Der neue Sportboss von Schalke 04 darf die Fehler, die er bei Werder Bremen gemacht hat, bei Königsblau nicht machen.

Schalke 04: Baumann bei Werder mit durchwachsener Trainerauswahl

Der 49-Jährige war satte 14 Jahre im operativen Geschäft bei Werder tätig – vom Assistenten der Geschäftsführung bis hin zum Geschäftsführer Sport hatte er sämtliche Positionen inne. Von 2016 bis 2024 war er der Sportboss der Bremer – in dieser Zeit verantwortete er also unter anderem die Trainerentscheidungen.

Und in Sachen Trainer lag Baumann oft nicht ganz richtig. Robin Dutt, Viktor Sripnik, Alexander Nouri, Florian Kohfeldt, Markus Anfang und Ole Werner – diese sechs Trainer hat Baumann an der Weser installiert. Von diesen sechs Coaches hat nachhaltig jedoch nur einer wirklich funktioniert: Werner. Der Aufstiegstrainer hat es geschafft, Werder in Liga eins zu führen und dort wieder zu etablieren.

Doch alle anderen fünf Trainer waren nicht wirklich erfolgreich. Das kann er sich in dem Umfang bei S04 nicht leisten – dort muss eigentlich schon der erste Schuss ein Treffer sein. Sofern er van Wonderen durch einen neuen Coach ersetzen möchte. Anderenfalls wird die Entscheidung pro van Wonderen aufgehen müssen.

Baumann direkt gefragt

Der Ex-Werder-Funktionär soll den kriselnden Zweitligisten wieder in Liga eins führen und erfolgreich machen. Dieses Ziel, diese Ambitionen stehen und fallen mit dem passenden Trainer. Der Sportchef steht, der Kaderplaner steht, der Sportdirektor steht, jetzt geht es an den Trainerposten.

Baumann muss gemeinsam mit Ben Manga und Youri Mulder das richtige Händchen beweisen. Schalke möchte im kommenden Jahr um den Aufstieg mitspielen und wenn möglich in die Bundesliga zurückkehren. Da bedarf es der richtigen Trainerwahl. Drei, vier Anläufe wird er auf Schalke wohl kaum bekommen.