Schalke 04: Plant Baumann ohne van Wonderen? Diese Worte sprechen Bände

Frank Baumann ist neuer Sportchef von Schalke 04! Der Ex-Bremen-Boss ist am Mittwoch (09. April) offiziell als neuer starker Mann des Revierklubs vorgestellt worden. Ab dem 01. Juni wird der 49-Jährige also die Geschicke des Zweitligisten leiten. In den kommenden Wochen wird er einige wichtige Entscheidungen treffen müssen.

Allen voran die Entscheidung, ob S04-Coach Kees van Wonderen über die Saison hinaus bleiben darf oder ob Schalke 04 wieder einen neuen Trainer begrüßen darf. Im Rahmen der Vorstellung Baumanns lässt ein Detail aufhorchen.

FC Schalke 04: Van-Wonderen-Aus schon besiegelt?

Seit geraumer Zeit steht van Wonderen in der Kritik. Der Niederländer holt mit S04 zwar die nötigen Punkte für den Klassenerhalt, doch von spielerischer (Weiter-)Entwicklung ist keine Spur. Königsblau spielt mau und langweilig, hat zudem immer noch große Probleme in der Defensive und im Mittelfeld. Zuletzt häuften sich die Spekulationen um ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit.

Mit der Einstellung Baumanns als Sportchef werden die Gerüchte nicht weniger – im Gegenteil. Im Rahmen der Vorstellung des neuen Bosses wirft ein Detail Fragen auf. Denn sowohl Baumann als auch Aufsichtsratschef Axel Hefer nannten sämtliche Führungspersonen, die Schalke in Zukunft erfolgreich machen sollen. Nur der Name van Wonderen tauchte nicht auf.

Sowohl in der Pressemitteilung als auch in den Interviews der beiden S04-Bosse fällt der Name van Wonderen nicht ein einziges Mal – auch nicht, wenn Hefer über die Spielphilosophie und das Konzept auf dem Platz spricht. Und das, obwohl der Trainer das Zentrum dieser Entscheidungen bildet.

S04 in Zukunft ohne van Wonderen?

Von den Vorstandskollegen Christina Rühl-Hamers und Matthias Tillmann über das Sportteam um Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Youri Mulder bis hin zu den Verantwortlichen in den anderen Bereichen wie der Knappenschmiede: Alle werden mit ins Boot geholt, alle werden angesprochen oder genannt. Nur van Wonderen eben nicht. Es scheint, als wäre die Entscheidung, van Wonderen nach der laufenden Saison zu ersetzen, bereits gefallen.

Ob bewusst oder unbewusst: Dass der Name van Wonderen nicht im Zusammenhang mit der sportlichen Ausrichtung und dem „Schalke der Zukunft“ genannt wird, spricht Bände. Installiert Baumann gemeinsam mit seinen neuen Kollegen gleich einen neuen Trainer?