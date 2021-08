FC Schalke 04: Endlich! Auf diesen Moment mussten die Fans lange warten

In diesem Moment kannte der Jubel in der Veltins Arena keine Grenzen mehr: Kurz vor dem Ende der Partie Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf traf Sturm-Star Simon Terodde sehenswert zum 3:1.

Für den FC Schalke 04 bedeutete dieser Treffer den ersten Heimsieg seit dem Abstieg in die zweite Bundesliga. Doch das war nicht das einzige, worüber sich die Knappen freuen konnten: Endlich konnte eine große Schwäche umgangen werden.

FC Schalke 04: Terodde sorgt für ungewohnten Anblick

Nach einem Freistoß hatte Terodde die hohe Hereingabe aus dem linken Mittelfeld mustergültig angenommen und von der Strafraumgrenze verwandelt. Voller Euphorie rannte der Stürmer in Richtung Eckfahne, wo er von Mit- und Ersatzspielern unter Jubel begraben wurde. Selbst Sportdirektor Rouven Schröder war Teil der Jubeltraube.

Der Jubel beim FC Schalke 04 kannte keine Grenzen. Foto: imago images/Horstmüller

Es sind Bilder, die verdeutlichen, wie wichtig dieser Sieg für den FC Schalke 04 und seine Fans war. Nach den ersten Wochen in der zweiten Liga hatte sich bereits die erste Krise breitgemacht. Vermehrt äußerten die Anhänger ihren Unmut über Trainer Dimitrios Grammozis.

Was ihnen sauer aufstieß: Grammozis holt ihrer Meinung nach zu selten das volle Potenzial aus seiner Mannschaft und lässt gerade bei eigener Führung viel zu passiv spielen. Gegen Hamburg und Aue hatte es zu Hause so noch späte Gegentore gegeben.

Gegen die Fortuna schafften es die Schalker allerdings, die Führung über die Zeit zu retten. Zwar schlich sich auch am Samstag gegen Ende eine Schwächephase ein, doch über weite Strecken lieferten die Knappen den Kampf, den die Zuschauer auf den Rängen sehen wollen.

Dass Terodde kurz vor Schluss dann den Doppelpack schnürte – auch das 2:1 hatte er erzielt – und somit den ersten Heimsieg perfekt machte, sorgte für einen in dieser Saison ungewohnten Anblick.

FC Schalke 04: Fans feiern Sieg ausgelassen

Dementsprechend groß war der Jubel auch bei den Fans der Königsblauen. „Endlich mal konzentriert bis zur letzten Minute“, merkte ein Anhänger auf Twitter an. „Bestes Saisonspiel! Emotionen, Leidenschaft und Wille pur! Klasse Mannschaftsleistung!“, meinte ein anderer.

Schalke 04 geht also mit einem guten Gefühl in die anstehende Länderspielpause. Das nächste Ligaspiel steht in rund zwei Wochen gegen den SC Paderborn an. (mh)