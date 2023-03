FC Schalke 04: Leihspieler Flick gerät bei IHM ins Schwärmen – „Was Besonderes“

Acht Spieler hat der FC Schalke 04 seit Saisonbeginn an Erst- und Zweitligisten in Europa verliehen. Einer davon ist Florian Flick, der seit der Winterpause mit dem 1. FC Nürnberg um den Klassenerhalt kämpft.

Die Leihgabe des FC Schalke 04 ist aus der Startelf der Franken nicht mehr wegzudenken. Der Mittelfeldspieler kehrt im Sommer zurück zu den Königsblauen – und das motivierter als zuvor. Neuerdings wird Flick von einer echten Klublegende trainiert, von dem er im Gespräch mit DER WESTEN schwärmt.

Persönlich läuft die Leihe für Florian Flick beim 1. FC Nürnberg nach Plan. Der Youngster des FC Schalke 04 spielt regelmäßig über die volle Spielzeit und sammelt so Spielpraxis. „Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich wurde direkt von Beginn an von der Mannschaft gut aufgenommen. Es tut mir einfach gut, so viel Spielzeit zu bekommen. Ich denke, dass es vor allem in meinem Alter wichtig ist, viel zu spielen, um sich weiterzuentwickeln“, sagt die Leihgabe gegenüber DER WESTEN.

Wenn da die Ergebnisse besser wären. Nach einer mehr als nur schwachen Hinrunde verstärkte sich der FCN in der Winterpause. Neben Flick kamen noch einige neue Spieler, die beim Klassenerhalt helfen sollen. „Klar wünscht man sich, dass die Ergebnisse jetzt auch besser werden. Das haben wir aber in den letzten Spielen gezeigt. Das Ziel ist jetzt auch, dass es so weitergeht“, so Flick. Aktuell belegen die Franken den 12. Tabellenplatz – vier Punkte beträgt der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

S04-Profi Florian Flick ist an den 1. FC Nürnberg verliehen. Foto: IMAGO / Zink

Trainiert wurde Flick lange von Ex-Schalke-Coach Markus Weinzierl, der nach einer 0:5-Klatsche gegen den 1. FC Heidenheim am 20. Februar seine Koffer packen musste. Seitdem hat „Glubb“-Legende Dieter Hecking übernommen. Der Youngster spricht in höchsten Tönen vom 58-Jährigen.

„Es ist was Besonderes“

„Es ist was Besonderes. Gerade mit dem Namen, den Dieter Hecking im deutschen Fußball hat, ist es sehr schön, als Fußballer dabei zu sein. Zudem ist es sehr interessant, die Erfahrung, die er mitbringt, hautnah mitzuerleben“, sagt der Leihspieler des FC Schalke 04.

Mit Hecking soll der Klassenerhalt gelingen. Dabei baut der legendäre Trainer auch auf Flick. Der defensive Mittelfeldspieler ist in der Startelf gesetzt, spielt immer die 90 Minuten durch und ist vor seiner Rückkehr im Sommer sehr motiviert.

„Mein Anspruch ist erstmal, hier in Nürnberg meine Leistung zu bringen und mich dadurch aufzudrängen“, sagt Flick. Von seiner Performance bekommt auch S04 mit.

Das ganze Interview mit Florian Flick gibt es am Samstag (25. März) auf DER WESTEN.