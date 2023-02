FC Schalke 04: Ex-Trainer heftig attackiert – „Ein schleichender Tod!“

So deutlich watschen Klubs ihre (Ex-)Trainer selten ab. Am Montag war es offiziell. Der 1. FC Nürnberg setzt Markus Weinzierl, der einst schon erfolglos als Trainer des FC Schalke 04 agierte, vor die Tür.

Dem einstigen Coach vom FC Schalke 04 wurde eine 0:5-Klatsche zum endgültigen Verhängnis. Dabei hatte Weinzierl den Club erst im Laufe der Saison übernommen. Nach der Trennung fliegen jetzt die Giftpfeile.

FC Schalke 04: Zoff um Ex-Trainer

Zugegeben, die Bilanz von Weinzierl als Cheftrainer der Nürnberger war ausbaufähig. In elf Ligaspielen gelangen gerade Mal zwei Siege. Durch die Packung am Wochenende ist der FCN nur noch zwei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Da hilft auch die Tatsache nichts, dass dem 48-Jährigen der Einzug ins Pokal-Viertelfinale gelang.

Weinzierls Nachfolger in Nürnberg wird sein Ex-Boss. Vorstand Dieter Hecking übernimmt den Posten interimsmäßig. Eine gewagt Aufgabe, schließlich setzt er damit auch seinen Ruf aufs Spiel. Auf seiner „Antritts-Pressekonferenz“ teilte Hecking jedenfalls heftig gegen den jetzt Ex-Trainer von Nürnberg und vom FC Schalke 04 aus.

Hecking wird überdeutlich

So attestierte der neue Trainer den Nürnbergern unter seinem Vorgänger ein mutloses Auftreten – nicht nur bei der saftigen Niederlage am vergangenen Sonntag. „Das war ein schleichender Tod“, kommentierte er die Lage drastisch.

Dementsprechend sei für die handelnden Personen klar gewesen: Ein Weiter-so hätte es nicht geben können. „Ich sehe, dass wir mit einem Auto in die Sackgasse reinfahren und die Wand ist kurz davor. Ich bin nicht einer, der wartet, bis das Auto vor die Wand fährt“, so Hecking. Bildlicher hätte man die Einschätzung zu Weinzierls Schaffen also nicht beschreiben können.

FC Schalke 04: So war es unter Weinzierl

Somit bleiben Weinzierls Jobs seit er 2016 zu den Knappen wechselte eher kurzlebig. Bei S04 machte er es nur eine Saison. Mit Dreifachbelastung durch Liga, Pokal und Europa League sprang am Ende allerdings nur ein enttäuschender zehnter Platz heraus.

Nach der Saison entschied sich der damalige Vorstand Christian Heidel letztlich zur Trennung. Auf Weinzierl folgte beim FC Schalke 04 Domenico Tedesco. Mit ihm kehrte vorübergehend der Erfolg zurück, ehe der große S04-Niedergang begann.