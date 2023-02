FC Schalke 04: Fans feiern Ex-S04-Coach Felix Magath für diese Aussagen – „Großartig“

Als Felix Magath Trainer des FC Schalke 04 war, durchlebte der Klub noch erfolgreichere Zeiten. Nachdem er in der vergangenen Saison geholfen hat, Hertha BSC vor dem Abstieg zu bewahren, ist es ruhig geworden um die Trainer-Legende.

Nun gab der ehemalige Übungsleiter des FC Schalke 04 ein Interview, was große Wellen geschlagen hat. Die Fans feiern ihn für seine Aussagen – auch von anderen Vereinen.

FC Schalke 04: Magath kommt aus dem Lachen nicht mehr raus

Am letzten Bundesligaspieltag gab es eine Szene, die die Gemüter in Fußballdeutschland erneut erhitzte. Dayot Upamecano sah für ein leichtes Foulspiel an Gladbachs Alassane Plea die rote Karte, weil er eine klare Torchance verhinderte. Im Anschluss gab es heftige Diskussionen rund um die deutschen Schiedsrichter und deren Qualität. Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidžić meinte daraufhin in einem Interview, dass die Bayern vom Videoschiedsrichter benachteiligt werden würden.

Ex-Schalke-Trainer Felix Magath wurde in einem Interview mit „Sky“ nun auf genau diesen Satz angesprochen. Dabei kam er aus dem Lachen fast nicht mehr raus. Schon bevor Reporter Florian Plettenberg die Meinung des Bayern-Boss ausgesprochen hat, brach Magath in Gelächter aus. Er hätte das „schön gesagt“, meint der Trainer und wiederholt dann lachend und ungläubig wirkend die Aussage von Salihamidzic. Auf die Frage, ob er die Meinung des Sportdirektors teilen würde, lachte Magath weiter und antworte mit „nicht ganz“.

FC Schalke 04: Fans feiern Magath für Interview-Aussagen

Im Anschluss erklärte der Coach seine Meinung: „Es wäre mir neu, wenn Stimmung gegen den FC Bayern“ gemacht werden würde. In seinen Spielen gegen die Bayern hätte er nicht das Gefühl gehabt, dass er mal „große Unterstützung vom Schiedsrichter gehabt hätte“.

Die Fans in den sozialen Netzwerken feiern Magath für seine Aussagen, die er in dem Interview getätigt hat. „Mit einem Schlag ist mir Felix Magath sympathisch geworden“, schreibt ein BVB-Fan auf Twitter. Auch Schalke Fans finden die Reaktion ihres ehemaligen Trainers „symphytisch“, „großartig“ und lachten bei dem Video herzhaft mit. Vielen Fans spräche das Video aus der Seele, weshalb ein weiterer Fan schreibt: „Magath ist einer von uns“. Ein anderer ergänzt: „Die Reaktion von 80 Millionen Deutschen“ und zitiert dabei das geteilte Video.