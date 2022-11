FC Schalke 04: Ex-Trainer spricht über S04-Zeit – „Hat mich sehr mitgenommen“

In den vergangenen Jahren hatte der FC Schalke 04 viele Trainer an der Seitenlinie. Einige wenige waren erfolgreich, viele andere hingegen nicht.

Einer der Trainer, welcher in einer etwas erfolgreichere Zeit beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie stand, ist Felix Magath. Dieser hat sich nun zu seiner Zeit bei den Königsblauen geäußert. Dabei spricht er auch über eine Depression.

FC Schalke 04: Magath spricht über Zeit bei S04

Im „Blickpunkt Sport des Bayrischen Rundfunks“ hat sich Felix Magath zu seiner Vergangenheit bei Königsblau geäußert. Die Zeit bei den Schalkern „hat mich sehr mitgenommen, da habe ich mich lange nicht erholt“, gesteht der 69-Jährige. Im Verlauf der Interviews erklärte der ehemalige Trainer, dass er während seiner Zeit bei S04 am Rande einer Depression gewesen sei. Als er nach seinem Engagement bei Schalke zum VfL Wolfsburg gegangen ist, habe ihm der Klub angeboten erst zu einem späteren Zeitpunkt einzusteigen.

Magath selbst ging allerdings zurück zu den Wolfsburgern, obwohl er wusste, „dass ich eigentlich nicht im Vollbesitz meiner Kräfte war“. Anschließend erklärte er, dass er keine Schwäche zeigen wollte. „Ich wollte immer Leistungen bringen, ich habe immer versucht, das Maximale zu bringen“, meint er anschließend. Bereits am Anfang des Jahres sprach der 69-Jährige beim „kicker“ über Burnout-Symptome während seiner Schalke-Zeit. „Ein Jahr lang hatte ich mich dort trotz großer Erfolge wie Bundesliga-Platz zwei ständig gegen Kritik wehren müssen. Das hat mich kaputt gemacht“, gesteht Magath.

FC Schalke 04: Das war das Problem mit Magath

Zur Saison 2009/10 ist Felix Magath vom VfL Wolfsburg als Meister-Trainer zu den Schalkern gekommen. In seinen etwas mehr als anderthalb Jahren als Trainer und Manager des Klubs holte der heute 69-Jährige im Schnitt 1,80 Punkte pro Spiel und brachte den Klub in seiner ersten Saison auf den zweiten Platz in der Bundesliga.

Immer wieder wurde Magath für seine umstrittene Transferpolitik und der fehlenden Nähe zu den Fans kritisiert. Als der Trainer in seiner zweiten Saison mit den Schalkern plötzlich in den Abstiegskampf rutschte, trennten sich die Verantwortlichen von Magath.