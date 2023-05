FC Schalke 04: Reis deutet Hammer an – geht er jetzt DIESEN drastischen Schritt?

Sieg gegen Bremen, Sieg gegen Mainz und nun folgt der FC Bayern: Der FC Schalke 04 hat ausgerechnet im Saison-Endspurt ein hartes Programm vor sich. Nach dem deutschen Rekordmeister bekommt es S04 noch mit Eintracht Frankfurt und RB Leipzig zu tun.

Vor dem Bayern-Spiel gibt es ein Thema, dass Cheftrainer Thomas Reis große Sorgen bereitet. Denn gleich fünf Spielern des FC Schalke 04 droht eine Sperre. Im Kampf um den Klassenerhalt können die Königsblauen weitere Ausfälle gar nicht gebrauchen. Ob diese Stars beim Tabellenführer geschont werden?

FC Schalke 04 gegen Bayern in Alarmbereitschaft

Maya Yoshida, Moritz Jenz, Simon Terodde, Rodrigo Zalazar und Marius Bülter stehen aktuell alle bei vier Gelben Karten. Kassieren sie eine weitere Verwarnung, fehlen sie dem FC Schalke 04 entweder im wichtigen Heimspiel gegen Frankfurt oder am letzten Spieltag gegen Leipzig.

Cheftrainer Thomas Reis beschäftigen die Gelbsperren, wie er vor dem Auswärtsspiel beim FC Bayern offen zugibt. „Natürlich haben wir die Gelbsperren im Kopf. Wir wollen ein möglichst gutes Ergebnis erzielen. Die anderen beiden Spiele sind im Schädel drin. Vielleicht spielt jemand nicht, der vorbelastet ist. Das hat dann aber auch taktische Gründe. Wir haben ein hohes Pensum, das wir leisten müssen. In Mainz hatten wir die höchste Laufleistung, das zieht Energie. Mittlerweile sind wir in der Lage, aus mehreren Spielern unsere Aufstellung zu stellen“, erklärte der S04-Coach am Donnerstag (11. Mai).

Heißt: Leistungsträger wie Zalazar oder Bülter würden vielleicht eine Pause gegen München bekommen. Jenz wird Königsblau weiter nicht zur Verfügung stehen und Maya Yoshida saß zuletzt gegen Mainz nur auf der Bank, wird vermutlich auch geschont werden.

Frey im Angriff für Terodde?

Daher muss Reis in der Startaufstellung des FC Schalke 04 einige Änderungen vornehmen. So wird auch Terodde vermutlich erstmal auf der Bank Platz nehmen. „Ich mache mir Gedanken wegen den Karten. Mit Micha Frey haben wir jemanden, der von Anfang spielen könnte. Er hat im Training Gas gegeben und wir wollen in München versuchen, sehr aggressiv zu sein. Er wäre prädestiniert dafür“, so Reis.

Beim deutschen Rekordmeister gelang den Knappen in den vergangenen Jahren rein gar nichts. Das letzte Mal, als S04 nicht verlor, war 2017 (1:1). Der letzte Sieg war am 2. März 2011 im DFB-Pokal-Halbfinale (1:0). In der Bundesliga wartet Schalke gar seit dem 25. April 2009 auf drei Punkte in der Allianz Arena.