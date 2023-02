FC Schalke 04: S04-Fans bekommen heftige Konkurrenz – Trainer gerät schon ins Schwärmen

Es ist eines der vielleicht wichtigsten Spiele der Saison für den FC Schalke 04. Wenn S04 am Samstagabend (25. Februar, 18:30 Uhr) den VfB Stuttgart zum Kellerduell empfängt, geht es für beide Vereine (fast) um alles. Sowohl Königsblau als auch die Schwaben sind zum Siegen verdammt.

Mithilfe ihrer Fans möchte das Team von Trainer Thomas Reis den ersten Sieg im neuen Jahr erzwingen und so den Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze verkürzen. Dabei werden die Anhänger des FC Schalke 04 große Konkurrenz aus Baden-Württemberg bekommen. Das bringt den VfB-Coach zum Schwärmen.

FC Schalke 04: Große Kulisse für Abstiegskracher

Wenn Schiedsrichter Deniz Aytekin die Partie zwischen dem S04 und dem VfB anpfeift, wird die Veltins Arena, wenig überraschend, restlos ausverkauft sein. Während die Mehrzahl der Zuschauer blau-weiß anfeuern wird, darf auch der Gast aus Stuttgart mit ordentlich Unterstützung rechnen. Über 5.000 Fans aus dem Schwabenland erwartet Gelsenkirchen. Das Gästekontingent ist komplett vergriffen. Wie auf Schalke stehen auch die VfB-Fans in schwierigen Zeiten zu ihrem Klub.

VfB-Coach Bruno Labbadia gerät aufgrund der unglaublichen Unterstützung ins Schwärmen. „Wir haben über 5.000 eigene Fans dabei. Das ist top. Ich erwarte eine riesige Stimmung dort. Es wird ein heißer Kampf“, erklärte der 57-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Die Kulisse ist groß, der Druck auf die Akteure auf dem Platz vielleicht noch größer. Ein Sieg ist eigentlich für beide Mannschaften Pflicht. Mit einem Dreier könnten beide Teams eine gewisse Eigendynamik entwickeln, die zu einem möglichen Klassenerhalt beflügeln könnte.

Platz 18 gegen Platz 14 – sechs Punkte Unterschied. Nach dem 3:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln am vergangenen Wochenende möchte der VfB Stuttgart erstmals in dieser Saison den zweiten Sieg in Folge feiern. Gelingt das, könnte sich der VfB etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Der S04 hingegen möchte nach vier torlosen Unentschieden in Folge den dritten Saisonsieg einfahren und den Druck auf die Teams davor erhöhen. Für den S04 wird es, nach zuletzt starken Defensivleistungen, besonders darum gehen, die Torflaute endlich zu beenden und so den Knoten platzen zu lassen.

„Es wird ein intensives Spiel“

Labbadia erwartet einen heißen Kampf. Für beide Teams ginge es eine ganze Menge, zu viel stünde auf dem Spiel. „Es gibt keinen Ersatz für Siege. Das Gefühl, gewinnen zu können, ist sehr positiv. Dennoch haben wir am Samstagabend ein brisantes Spiel vor der Brust. Ich hoffe, dass wir das positive Gefühl aus unserem Heimsieg mitnehmen können“, sagte der Stuttgart-Trainer. Auch die Heimmannschaft weiß um die Bedeutung dieses Spiels. Der S04 sei sich dem Druck bewusst, erklärte Thomas Reis. „Es ist super, dass wir uns wieder Druck erarbeitet haben“, so der 49-Jährige. Trotz des 18. Platzes warnt Labbadia vor Königsblau. Schalke sei kein normaler Tabellenletzter. „Schalke arbeitet und verteidigt gut. Zwar haben sie in den letzten Spielen kein Tor erzielt, aber das wollen sie sicherlich gegen uns ändern. Es wird ein intensives Spiel.“

Es wird ein großer Kampf um die so wichtigen drei Punkte. Beide Mannschaften konnten in den letzten Wochen etwas Selbstbewusstsein tanken, dennoch ist für beide Teams ordentlich Druck auf dem Kessel. Sowohl der S04 als auch der VfB wird dabei auf die bedingungslose Unterstützung ihrer Anhänger zählen. Es werden mehr als 60.000 Fans, davon über 5000 aus Stuttgart, erwartet. Es ist alles für einen großen Abstiegskracher zweier Traditionsvereine angerichtet.