FC Schalke 04: Fans nach Preiserhöhung außer sich – „Ein schlechter Aprilscherz“

Der FC Schalke 04 und seine Fans genießen eine ganz besondere Bindung zueinander. Kaum ein Verein in Deutschland lebt so sehr von seinen Anhängern und den Menschen wie Königsblau. Trotz der schwierigen Lage in den vergangenen Jahren standen und stehen die S04-Fans treu hinter ihren Klub.

Jetzt herrscht zwischen dem FC Schalke 04 und seinen Fans jedoch etwas dicke Luft. Der Verein passt zur kommenden Spielzeit die Dauerkartenpreise an. Das können viele Anhänger von Königsblau nur bedingt verstehen.

FC Schalke 04: Teurere Tickets als der Rekordmeister?

Der Pottklub hat am Mittwoch (5.April) bekannt gegeben, dass die Ticketpreise für die S04-Heimspiele in der kommenden Saison erhöht werden. Dies gelte nur für den Fall des Klassenerhaltes und betreffe vorrangig die Dauerkarten-Inhaber. Diese wurden vor offizieller Bekanntgabe auch in einer Mail, die der DER Westen-Redaktion vorliegt, informiert. Im Falle des Abstieges würden die bisherigen Ticketpreise bestehen bleiben. Sowohl die Kinder- und Jugendpreise als auch die Stehplatz-Preise seien von der Änderung kaum bis gar nicht betroffen, hieß es vonseiten des S04. Allen anderen Preiskategorien stehen jedoch Preiserhöhungen v0r.

„Nach vielen Jahren der Preisstabilität verändert der FC Schalke 04 seine Ticketpreise. Für diverse Kategorien wird es in der kommenden Spielzeit 2023/2024 Anpassungen geben. Die Kinder- und Jugendpreise bleiben dabei unverändert bestehen – auch im Stehplatzbereich wird es nur zu geringfügigen Änderungen kommen. Zwei Entscheidungen, die für die Verantwortlichen von enormer Wichtigkeit sind“ – hieß es in der Pressemitteilung des Vereins. Zuletzt passte der S04 seine Ticketpreise vor der vergangenen Zweitliga-Saison an. Damals wurden auch die Vergünstigungen für Kinder- und Jugendliche eingeführt.

Die Preiserhöhung ist auch nicht für alle Preiskategorien gleich. Die Struktur, dass die Preise je nach Platz in der Arena unterschiedlich sind, soll demnach weitergeführt werden. Die Erhöhungen liegen insgesamt im Rahmen von 9,8 Prozent (Kategorie vier) bis 12,75 Prozent (Kategorie eins). Bei einem Klassenerhalt des S04 würde die teuerste Chip-Dauerkarte auf Schalke in der kommenden Saison damit knapp 900 Euro kosten. Der S04 im Liga-Vergleich würde somit auf Platz zwei vorrücken und sogar vor dem FC Bayern München liegen.

Fans können die Änderung nicht nachvollziehen

Die neu beschlossene Preiserhöhung für die S04-Tickets kam bei den Fans überhaupt nicht gut an. Die Anhänger des Pottklubs können diese Änderung nicht nachvollziehen und wüteten in den sozialen Medien. „Ist das der Kumpel & Malocher-Klub, von dem immer die Rede ist?“, „Das ist doch nicht euer Ernst“ oder „Ich hoffe, die E-Mail von S04 bezüglich der neuen Dauerkartenpreise ist ein schlechter Aprilscherz“ hieß es in den sozialen Netzwerken.

Viele Fans beziehen die Änderung auf die Inflation, können es aber dennoch nicht verstehen. Vor allem würden „die Preise und die soziale Verantwortung gegenüber der Region nicht zu dem Leitbild des Vereins“ passen.

Weitere News zum S04:

Es scheint eine große Thematik zu bleiben. Große Diskussionen und Unruhe im Verein kann der FC Schalke 04 derzeit nicht wirklich gebrauchen. Denn damit der S04 in der Liga bleibt und somit die Preise für die kommende Saison anpassen kann, wird die Mannschaft von Thomas Reis die Anhänger in jedem Spiel komplett brauchen. Dies betonte Teammanager Gerald Asamoah Anfang der Woche noch einmal. „Ohne unsere Fans werden wir das nicht schaffen“, erklärte der Ex-Profi.