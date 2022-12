FC Schalke 04: Wiedersehen mit früherem Supertalent! S04-Fans schauen ganz genau hin

In der Bundesliga steht der FC Schalke 04 auf dem letzten Tabellenplatz. Doch einen drohenden erneuten Abstieg aus dem Oberhaus will der Klub um jeden Preis verhindern. Um sich in der langen WM-Pause fitzuhalten, halten die Königsblauen im Zuge ihres Wintertrainingslagers in der Türkei ein Testspiel ab.

Die Mannschaft des FC Schalke 04 soll gegen den FC Zürich Spielpraxis sammeln, um in der Rückrunde in der Bundesliga bestehen zu können. Dabei wird es aber nicht nur sportlich interessant. Denn die Fans der Königsblauen werden auch ein ehemaliges Supertalent wieder zu Gesicht bekommen.

FC Schalke 04 vor Wiedersehen mit Ex-Talent

Im Zuge des Winter-Trainingslagers im türkischen Belek wird der FC Schalke auf den FC Zürich treffen. Die Partie gegen den Meister aus der Schweiz bringt ein tolles Wiedersehen für alle Fans der Königsblauen mit sich – denn beim Gegner steht Donis Avdijaj unter Vertrag.

Zu Beginn seiner Profikarriere galt Avdijaj als eines der größten Talente der Bundesliga. Bereits als 17-Jähriger hatte der damalige Schalker eine Ausstiegsklausel in Höhe von 49 Millionen Euro in seinem Vertrag stehen. In seinen jungen Jahren hatte der Kosovare beeindruckende Leistungen gezeigt. Bei den Juniorenteams von Schalke schoss er unglaubliche 76 Tore in 77 Spielen. Kein Wunder, dass alle Augen auf ihn gerichtet waren.

FC Schalke 04: Was ist aus Avdijaj geworden?

Auf Profi-Niveau konnte der heute 26-Jährige allerdings nie das zeigen, was ihn in seiner Zeit in der Schalker Knappenschmiede ausgezeichnet hat. Für die A-Mannschaft der Schalker lief er nur zwölfmal auf, erzielte dabei lediglich einen Treffer. Er suchte sein Glück daraufhin in Österreich, den Niederlanden, der Türkei, in Schottland und Zypern – doch nirgends konnte er sich nachhaltig durchsetzen. Seit August 2022 steht er beim FC Zürich in der Schweiz unter Vertrag.

In der aktuellen Saison kommt Avdijaj auf 16 Spiele in der Schweiz. In diesen gelangen dem Offensivspieler drei Tore und eine Vorlage. Im Duell gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber dürfte der Linksaußen allerdings besonders motiviert sein. Die Fans des FC Schalke 04 sind sicherlich sehr interessiert daran, zu sehen, was aus ihrem einst hochgelobten Eigengewächs geworden ist.