FC Schalke 04: Entscheidungen um Stars gefallen! S04-Bosse bleiben eiskalt

Nach der Katastrophensaison des FC Schalke 04 steht in diesem Sommer einer der wohl größten Umbrüche der Vereinsgeschichte an. Die erst kürzlich installierten Schalke-Bosse Matthias Tillmann, Marc Wilmots und Ben Manga wollen gleich in ihrem ersten Sommertransferfenster so richtig aufräumen.

Dass die Trennung von einigen Spielern nicht ganz sauber verlaufen sein soll, ist schon länger bekannt. Nun soll ein S04-Boss versucht haben, Wiedergutmachung zu betreiben – und bleibt mit seinen Maßnahmen trotzdem eiskalt!

FC Schalke 04: Sieben Reservisten droht separate Trainingsgruppe

Wie die „Bild“ berichtet, soll sich S04-Kaderplaner Ben Manga bei den Aussortierten für die Art und Weise entschuldigt haben, wie ihnen ihr S04-Aus kommuniziert wurde. Bei den Betroffenen soll es sich konkret um Ralf Fährmann, Tobias Mohr, Henning Matriciani, Dominick Drexler, Timo Baumgartl, Lino Tempelmann und Sebastian Polter handeln.

Alle spielten unter Trainer Karel Geraerts keine Rolle mehr, weswegen sie sich nun auf Vereinssuche begeben müssen. Sollten sich bis zum Schalker Trainingsstart für die neue Saison keine neuen Klubs für die sieben Profis gefunden haben, droht ihnen sogar eine mögliche „Trainingsgruppe-Zwei“. Wie aus Schalker Kreisen zu hören sein soll, sei man auf dieses nicht unwahrscheinliche Szenario bereits vorbereitet.

Mangas Kuschelkurs könnte S04 Abfindungen sparen

Boss Manga versucht derweil, bei den aussortierten Spielern auf Kuschelkurs zu gehen. Der 50-Jährige soll sich in den teils stundenlangen Telefonaten bei allen Spielern für die Vorgehensweise des Vereins entschuldigt und darum gebeten haben, keine öffentliche Schlammschlacht entstehen zu lassen – wohl auch aus finanziellen Gründen.

Denn sollte es mit den Noch-S04-Profis zur Versöhnung kommen, könnten sich die Reservisten bei fehlenden Interessenten auf eine vorzeitige Vertragsauflösung inklusive Preisnachlass für den FC Schalke 04 einlassen. Für die finanziell klamm gebeutelten Schalker wäre diese Nachricht definitiv ein Segen.