FC Schalke 04: Hoffnung wächst – kann S04 gegen Darmstadt wieder auf IHN setzen?

Bis vor kurzem sah alles beim FC Schalke 04 so gut aus. Vier Siege in Folge wurden eingefahren – ohne Gegentor. Doch dann folgten plötzlich zwei bittere Rückschläge im Pokal gegen 1860 München (0:1) und in der Liga gegen Heidenheim (0:1).

In beiden Partien musste der FC Schalke 04 auf einen wichtigen Spieler verzichten, der jetzt für die nächste Liga-Begegnung wieder auf einen Einsatz hoffen lässt.

FC Schalke 04: Hoffnung auf Comeback wächst

Dominick Drexler zog sich beim 1:0-Sieg in Hannover eine fiese Fleischwunde zu und kam in den darauffolgenden Partien nicht mehr zum Einsatz.

Der Neuzugang gilt für das Schalker Mittelfeldspiel im Zusammenspiel mit Thomas Ouwejan als sehr wichtig und wurde bei den beiden Niederlagen schmerzlich vermisst. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten.

Gute Nachrichten für den FC Schalke 04: Dominick Drexler nahm das Training wieder auf. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Drexler trainierte am Montag zunächst gemeinsam mit der Mannschaft – er absolvierte den ersten Teil der Einheit, beim Trainingsspiel zog er sich zurück und trainierte nur noch individuell.

S04 gegen Darmstadt wieder mit Drexler?

Die Verletzung ist wohl noch nicht komplett auskuriert und Drexler will scheinbar nichts riskieren, damit er noch für das Spiel am Sonntag gegen Darmstadt 98 fit wird. Nach solchen Bildern wächst die Hoffnung auf einen Einsatz des wichtigen Mittelfeldspielers.

Da auch Danny Latza und Blendi Idirizi ihre Verletzungen auskuriert haben, kann der S04 gegen Darmstadt fast mit der kompletten Mannschaft anreisen.

---------------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Nächster Rückschlag! DIESE Szene lässt tief blicken

FC Schalke 04: Heftige Vorwürfe! Jetzt redet Kapitän Latza Klartext

FC Schalke 04: Grammozis macht Juwel deutlich Ansage – „Muss noch lernen“

---------------------------------

Lediglich die Langzeitverletzten Salif Sané und Michael Langer fehlen. Auch Mehmet-Can Aydin wird Dimitrios Grammozis wieder zur Verfügung stehen. (oa)