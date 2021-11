FC Schalke 04: Heftige Vorwürfe! Jetzt redet Kapitän Latza Klartext

Vor einer Woche lief es beim FC Schalke 04 eigentlich wie am Schnürrchen. Dann folgten gleich zwei Rückschläge hintereinander.

Die Niederlagen im DFB-Pokal bei 1860 München und in der 2. Liga gegen Heidenheim dürften den Anhängern des FC Schalke 04 nicht schmecken. Jetzt flammt die Mentalitäts-Debatte mal wieder auf.

Wehrt sich! Kapitän Danny Latza. Foto: imago images/Sportfoto Rudel

FC Schalke 04: Heftige Kritik – Kapitän verteidigt sein Team

Schalke-Kapitän Danny Latza verteidigt sich und seine Mannschaft. Nach überstandener Knieverletzung gab er gegen Heidenheim sein Comeback. Nach der Niederlage sagt Latza: „Den Willen kann man uns nicht absprechen.“ Er erkläre sich die Niederlage eher mit mangelnder Zielstrebigkeit vorm gegnerischen Tor.

„Wir haben uns keine richtig klaren Möglichkeiten erarbeitet. Der letzte Pass hat gefehlt. Da müssen wir uns verbessern", gibt Latza zu Protokoll. Mit seiner eigenen Leistung sei er durchaus zufrieden: „Ich fand, dass ich gut ins Spiel kam, ich hatte Ruhe am Ball, habe mich gut gefühlt.“ Dass es nach seiner Verletzung noch nicht für 90 Minuten reicht, sei klar gewesen.

FC Schalke 04: Kapitän Danny Latza antwortet auf die Kritik der Fans. (Symbolbild) Foto: Pressefoto Rudel | Robin Rudel / dpa

Keeper Fraisl rückt die Fitness in den Fokus

„Wir wussten, dass Heidenheim eine der laufstärksten Mannschaften der Liga ist, die uns alles abverlangt hat. Da dagegen zu halten, ist intensiv.“ Er habe gemerkt, dass irgendwann die Kräfte fehlten. Ähnlich sieht es auch Teamkollege Martin Fraisl.

„Wir haben gespürt, dass auch aufgrund der englischen Woche die Kräfte schwinden", so der Schlussmann. Nach vier Spielen ohne Gegentor, musste sich Fraisl gegen Heidenheim zum ersten Mal geschlagen geben.

Rückt die Fitness in den Fokus: Keeper Martin Fraisl. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

S04-Fans mit Kritik – Fraisl macht vor Darmstadt-Spiel Hoffnung

Die Ideenlosigkeit der Offensive und die mangelnden Kräfte wurden in den letzten Wochen immer wieder von den Fans kritisiert. Somit steht auch Trainer Dimitrios Grammozis regelmäßig in der Kritik der Schalke-Anhänger.

Gegen Darmstadt muss eine deutliche Steigerung her, wenn das Ziel Wiederaufstieg nicht in Gefahr geraten soll. Torwart Fraisl macht den Fans schon mal Hoffnung: „Die spielen einen anderen Fußball als Heidenheim. Ich denke, dass uns dieser mehr liegen wird" (fp)

