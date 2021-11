FC Schalke 04: Grammozis reagiert auf Dauer-Kritik – „Möchte nicht so wirken, als ob mir alles am Hintern vorbeigeht“

Sie ist wieder da: Die Trainer-Diskussion beim FC Schalke 04. Hatte sich Dimitrios Grammozis mit einer Siegesserie zeitweise Luft verschaffen können, werden seine Arbeit und Taktik nach den jüngsten Niederlagen von so manchem Fan wieder infrage gestellt.

Am Wochenende steht Schalke 04 gegen Darmstadt unter Zugzwang. Vor der Partie gegen seinen Ex-Klub richtet reagiert Grammozis auf die Dauerkritik an seiner Person.

FC Schalke 04: Bei dieser Frage antwortet Grammozis zunächst mit einem Lachen

Zwei knappe Niederlagen haben die gute Stimmung bei den Knappen wieder ins Wanken gebracht. Sowohl gegen 1860 München als auch gegen Heidenheim waren die S04-Anhänger so gar nicht einverstanden mit der taktischen Ausrichtung ihres Teams.

FC Schalke 04: Dimitrios Grammozis steht bei den Fans unter besonderer Beobachtung. Foto: imago images/Revierfoto

Von Anspannung war bei Grammozis auf der Pressekonferenz vor dem kommenden Spiel allerdings nicht viel zu spüren.

„Wenn man das letzte Jahr hier mitgemacht hat, dann ist man einiges schon gewohnt“, antwortet er lachend auf die Frage, ob den Umgang mit der Kritik an seiner Person bereits gewohnt und deshalb locker drauf sei.

Dann wird er etwas ernster: „Ich möchte nicht so wirken, als ob mir alles am Hintern vorbeigeht“, meint er. Sowohl bei ihm als auch bei den Spielern sei die Enttäuschung in der letzten Woche groß gewesen. Dennoch verweist er darauf, dass man in Heidenheim ein gutes Spiel gemacht hätte, es aber an der Durchschlagskraft im letzten Drittel gefehlt habe.

S04-Trainer wendet sich an die Fans

Auf Nachfrage, ob er die Kritik der Fans denn verstehen könne, meint der 49-Jährige: „Natürlich nehme ich mir die Kritik der Fans zu herzen, weil wir letztlich für sie spielen.“ Zwar sei der Kontakt zu den Anhängern wegen der Pandemie weiterhin eingeschränkt, dennoch hätte er mit einigen reden können. „Wir wollen versuchen, den Verein in jedem Spiel so gut wie möglich zu repräsentieren.“ (mh)