FC Schalke 04: Entscheidung gefallen! Wegen Fan-Ausschreitungen, wird der S04 vom DFB bestraft

Der FC Schalke 04 wird für das Fehlverhalten seiner Anhänger bestraft.

Der FC Schalke 04 wird für das Fehlverhalten seiner Fans beim Pokal-Spiel gegen Villingen bestraft. Foto: imago images (Montage DER WESTEN)

Beim DFB-Pokalspiel am 8. August zwischen dem FC Schalke 04 und FC 08 Villingen seien Getränkebecher aufs Feld geflogen, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

FC Schalke 04 für „unsportliches Verhaltens seiner Anhänger“ vom DFB bestraft

Das Sportgericht des DFB belegte den S04 deshalb mit einer Strafe von 3000 Euro – wegen „unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger“.

Wie der DFB mitteilte, wurden in der 51. und 78. Minute jeweils drei Getränkebecher aus dem Schalke-Block auf das Spielfeld geworfen.

ℹ️ Das Sportgericht des DFB hat den #S04 wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro belegt ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) September 13, 2021

In diesem Zeitraum fielen die Tore zum 3:1 und 4:1 für Schalke. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt und ist damit rechtskräftig.

S04-Fans zeigen sich von der Strafe überrascht

Auch wenn die Geldstrafe jetzt nicht so hoch ausfällt, sind die S04-Fans damit überhaupt nicht einverstanden.

So schreibt eine Anhängerin auf Twitter: „Das passiert bei vielen wohl eher aus den Emotionen heraus und nicht aus Unsportlichkeit. Wenn ich ins Stadion gehe, rechne ich ja auch damit eine Bierdusche abzubekommen.“ Andere stimmen zu und kommentieren „Der Witz des Jahrtausends“, „Was für ein Blödsinn“ und „Das ist doch lächerlich“.

Am Wochenende fielen auch in der Bundesliga bei der Partie Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund einige Getränkebecher in Richtung der BVB-Spieler. Daraufhin reagierte Stürmer-Star Haaland mit einer Aktion, für die ihn die BVB-Fans feierten. >>> Hier geht es zur ganzen Story.

