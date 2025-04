Ex-Schalke-Star beendet seine Karriere – mit DIESEM Tor machte er sich zum Derbyhelden

Für alle Fußballer kommt irgendwann dieser Moment, der sehr emotional wird: das Karriereende. So ist es nun auch bei einem ehemaligen Schalke-Spieler der Fall. Für Marco Höger ist am Saisonende Schluss – mit 35 Jahren.

Von einer Suspendierung bis zum umjubelten Helden im Revierderby hat Höger auf Schalke alles erlebt. Besonders ein Tor werden die königsblauen Anhänger niemals vergessen.

FC Schalke 04: Ex-Profi Höger hört auf

Eins ist sicher: Wenn ein Spieler den entscheidenden Treffer in einem Derby gegen den Erzfeind BVB erzielt, hat er bei den Fans die ewige Dankbarkeit und einen Legendenstatus sicher. Über diese Ehre darf sich Marco Höger freuen. Von 2011 bis 2016 lief er für Königsblau auf und erzielte sieben Tore. Eines machte ihn zum Derbyhelden.

Auch interessant: FC Schalke 04: Endgültiger Abschied? Profi wird deutlich

Am 20. Oktober 2012 sorgte Höger beim 2:1-Derbysieg in Dortmund für das vorentscheidende 2:0 und trägt seitdem den Spitznamen „Derby-Höger“. Diesen Moment werden die Anhänger nicht mehr vergessen, weshalb viele auch traurig die Meldung zu seinem Karriereende aufgenommen haben.

„Im Sommer endet ein ganz großes, wichtiges und emotionales Kapitel in meinem Leben. Ich habe mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Der Fußballplatz war immer ein Ort, an dem ich mich sehr wohlgefühlt habe. Ich liebe den Sport und werde ihn immer lieben. Ich habe alles immer aus purer Leidenschaft gemacht“, sagte Höger in einem Video, das der FC Köln, wo er noch bis zum Saisonende unter Vertrag steht, auf seinen sozialen Kanälen postete.

Anschlussvertrag nach Karriereende

Den Kölnern bleibt er aber erhalten. Der Ex-Schalke-Star wird nämlich als Scout im Leistungsbereich der FC-Akademie tätig sein, mit dem Schwerpunkt für die Kaderplanung für die U21.

Höger freut sich darüber: „Ich möchte mich bei all meinen Weggefährten, Klubs und Fans bedanken. Ich habe jede Sekunde genossen. Ich bin glücklich, dass ich ab Sommer hier beim FC einen neuen Abschnitt in meinem Leben einläuten kann.“

Mehr Nachrichten für dich:

Neben den Schalke-Fans hat auch der Revierklub sich in den sozialen Medien von „Derby-Höger“ verabschiedet. „Alles Gute für die Zukunft“, schreibt der Zweitligist.