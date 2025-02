Schalke offenbart XXL-Problem einmal mehr – Trainer legt Finger in die Wunde

Nach all den guten Ergebnissen der letzten Wochen ist der FC Schalke 04 zurück auf dem Boden der Tatsachen! Königsblau verliert das Topspiel gegen den 1. FC Magdeburg mit 2:5 – die Mannschaft von Christian Titz überrannte die Schalke-Abwehr ein ums andere Mal.

Für Königsblau war es ein ganz bitterer Abend. Denn nahezu jeder gefährliche Angrifft der Gäste resultierte in einem Tor. FCM-Coach Titz erklärte nach dem Spiel, dass die Schalke-Taktik ihnen perfekt in die Karten gespielt habe.

Schalke: FCM-Stürmer spielen Königsblau schwindelig

Das war eine dicke Abreibung. Schalke macht mit dem Ball und offensiv ein solides bis gutes Spiel, hält mit dem FCM in allen wichtigen Statistiken mit. Nur die wichtigste Statistik fällt ganz deutlich aus: 2 zu 5. Hauptverantwortlich dafür ist eine grandiose FCM-Offensive und eine eklatant schlechte Schalke-Abwehr.

Vor allem die beiden Innenverteidiger Ron Schallenberg und Marcin Kaminski erwischten einen ganz schlechten Tag, sind teilweise schwindelig gespielt worden. Der große Knackpunkt: Die fehlende Geschwindigkeit in der S04-Zentrale.

Nicht nur Martijn Kaars, der gleich vier Tore schoss, sondern alle Offensiven der Gäste machten es der S04-Abwehr mit ihren vielen Tiefenläufen schwer. Schalke fand keine Mittel gegen die Spielfreude und die Klasse von Kaars und Co.

Titz spricht S04-Schwäche knallhart an

Ebenso deutlich wie das Ergebnis am Ende war, hat Titz die Schalke-Schwachstelle angesprochen. „Wenn wir die ersten fünf, sechs Gegner in der Linie überspielen können und in der letzten Linie mit dem Pass in die Tiefe kommen, weil sie hochstehen, da wussten wir, dass wir Geschwindigkeitsvorteile haben“, so der Gäste-Coach nach dem Spiel.

Schon seit Monaten müssen sich die S04-Bosse diese Kritik gefallen lassen. Fakt ist aber auch: Ein neuer Innenverteidiger wird im Winter nicht mehr kommen. Wohl auch, weil man nur einen absoluten Top-Abwehrspieler holen würde und diese im Winter nicht zu bekommen sind. Im Sommer hingegen dürften sich Ben Manga und Co. die Defensive erneut vornehmen.