FC Schalke 04: Pure Verzweiflung! Karaman-Worte lassen tief blicken

Was war das? Der FC Schalke 04 dominiert den kriselnden SV Darmstadt 98 eine komplette Halbzeit in allen Belangen, fällt nach dem bitteren Anschluss in alte Muster zurück und verliert nach 3:0-Führung noch 3:5 vor heimischer Kulisse – eine Offenbarung auf allerhöchstem Niveau, die Trainer Karel Geraerts den Job gekostet hat.

Kapitän Kenan Karaman stand nach dem Spiel gegenüber Sky Rede und Antwort. Dabei hat man jedoch schnell gemerkt, dass auch der Spielführer des FC Schalke 04 nicht mehr weiß, wie es weiter gehen soll.

FC Schalke 04: Kapitän Karaman nach historischem Debakel „sprachlos“

Karaman gilt als eher ruhiger, aber bestimmter Kapitän, der in den richtigen Situationen oft die richtigen Worte findet. Doch nach dieser Blamage, nach dieser peinlichen und im höchsten Grad unfassbaren Niederlage fehlten auch dem Angreifer die Worte. „Ich bin sprachlos, mir fehlen komplett die Worte, um ehrlich zu sein. Absoluter Wahnsinn, dass wir dieses Spiel noch hergeben“, so der 30-Jährige nach der Partie.

Karaman war einer von vielen S04-Akteuren, die nach dem 3:1-Anschluss der Darmstädter kurz vor der Halbzeit im Verlaufe des Spiels mehr und mehr gelähmt schienen – plötzlich klappte nichts mehr bei Königsblau. Schalke zeigte an diesem zwei so unterschiedliche Gesichter. „Ich kann es mir nicht erklären, ich finde keine Worte“, so Karaman dazu.

Diese Worte zeigen schon, dass bei Königsblau wieder alles beim Alten ist. Und doch legte Karaman Aussagen nach, die noch tiefer blicken lassen. „Jetzt ist die Frage, wie wir weitermachen. Ob wir draufhauen oder knallhart analysieren. Klar kann man jetzt draufhauen, aber die Jungs sind komplett verunsichert. Es klingt hart, aber wir müssen jetzt Ruhe bewahren“, so der S04-Kapitän. Das liegt nun in den Händen von Interimscoach Jakob Fimpel, der bis zu Länderspielpause an der Seitenlinie stehen wird.

Karaman weiß nicht, wie es weitergehen soll

Karaman hat in seinen zweieinhalb Jahren bereits (fast) alles mitgemacht. Bundesliga-Abstieg inklusive einer Horror-Hinrunde, eine grandiose Erstliga-Rückrunde, eine Euphoriewelle trotz des Abstiegs, die nächste Horror-Hinrunde in Liga zwei inklusive Existenzängsten und maximalem Druck – doch auch der S04-Mannschaftsführer weiß wohl nicht mehr weiter. Ein ganz, ganz hartes Zeichen für die kommenden Wochen und Monate.

Der FC Schalke 04 ist einmal mehr an einem neuen Tiefpunkt. Nach der enormen Euphorie im Sommer, nach den großen Hoffnungen nach dem Umbruch ist nun wieder alles verpufft. Das S04-Trikot wiegt für die Akteure (einmal mehr) von Spiel zu Spiel immer schwerer und auch Karaman selbst hat derzeit wohl keinen konkreten Plan, um aus dieser Misere herauszukommen. CEO Matthias Tillmann, Kaderplaner Ben Manga und der neue Trainer sind nun gefragt, die höchst verunsicherte Mannschaft wieder in die Spur zu bringen.