FC Schalke 04: Ex-Star mit S04-Liebesbeweis – „Da habe ich mich verliebt“

Es ist noch lange nicht fix, dennoch wird schon lange über einen Wechsel von Darko Churlinov zum FC Schalke 04 spekuliert. Der Flügelstürmer des FC Burnley ist aktuell überhaupt nicht zufrieden. Schon im kommenden Sommer könnte eine spektakuläre Rückkehr folgen.

Gedanklich ist der Linksaußen schon beim FC Schalke 04. Vor allem nach der irren Aufstiegssaison hat Churlinov dem Revierklub jetzt einen Liebesbeweis gemacht.

FC Schalke 04: Churlinov-Rückkehr zu S04?

Er kam per Leihe vom VfB Stuttgart, spielte sich in die Herzen der Fans und musste den FC Schalke 04 im vergangenen Sommer wieder verlassen. Darko Churlinov kehrte zu den Stuttgartern zurück, blieb aber nicht lange. Es folgte der Wechsel zum FC Burnley in die zweite englische Liga. Während der Traditionsklub souverän den Aufstieg in die Premier League schaffte, vermehrten sich Gerüchte über eine Churlinov-Rückkehr zu den Königsblauen.

Nun äußerte sich der Schalker Publikumsliebling von 2022 im Gespräch mit der „Sport Bild“ zu einer möglichen Rückkehr. „Ich hatte eine fantastische Zeit bei Schalke. Wenn mir etwas von Schalke vorliegen sollte und der Klub mich zurückholen möchte, dann werde ich mich dazu entscheiden“, so der 22-Jährige, der in Burnley noch einen Vertrag bis 2026 hat.

Würde er auch in der 2. Liga für S04 spielen? Die Antwort von Churlinov ist deutlich: „Ich verlasse mich bei meiner Karriereplanung sehr auf meine Agentur, die wie eine Familie für mich ist. Und wenn sie mir rät, dass es gut für mich ist, mache ich auch das.“

„Da habe ich mich verliebt“

Die 2. Bundesliga kennt Churlinov ganz gut. Mit dem FC Schalke 04 schaffte er in der vergangenen Saison in 22 Einsätzen den Aufstieg in die Bundesliga. Dabei gelangen ihm zwei Treffer. Der Nordmazedonier erinnert sich dabei aber vor allem an einem Moment zurück.

„Mein erstes Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Simon schießt kurz vor Ende den Siegtreffer. Da habe ich zum ersten Mal Schalke gefühlt, da habe ich mich verliebt“, macht Churlinov den Gelsenkirchenern ein Liebesbeweis. Und weiter: „Dieser Verein verdient es einfach nicht, in der 2. Liga zu spielen. Ich hoffe sehr, dass sie den Klassenerhalt packen.“

Vielleicht in der nächsten Saison dann mit Churlinov im S04-Kader? Der FC Schalke 04 soll stark an einer Rückkehr seines Aufstiegshelden interessiert sein. Eine erneute Leihe mit Kaufpflicht soll im Raum stehen. Noch ist aber unklar, ob sich der FC Burnley darauf einlässt.