FC Schalke 04: Abgang im Sommer? S04-Star packt pikante Details aus

Er ist einer der Aufstiegshelden beim FC Schalke 04, absolvierte aber in der Hinrunde aufgrund einer hartnäckigen Verletzung nur eine Partie. Die Rede ist von Marcin Kaminski. Auch in der Rückrunde musste der polnische Verteidiger lange warten, bis er endlich eine ganze Partie durchspielen konnte.

Doch mittlerweile ist der Routinier aus der Startelf des FC Schalke 04 nicht mehr wegzudenken. Bei seinem ersten Spiel von Beginn an gelang ihm sogar ein sehenswerter Treffer gegen Hertha BSC (5:2). Der Vertrag des 31-Jährigen läuft im Sommer aus. Wie geht es dann für ihn weiter? Zuletzt betonte Kaminski, dass er bleiben möchte. Der S04 hatte allerdings keine Gespräche mit ihm aufgenommen. Das scheint sich nun geändert zu haben. Doch ein Verbleib ist noch längst nicht sicher.

FC Schalke 04: Kaminski-Abgang im Sommer?

In der 2. Bundesliga war Kaminski beim FC Schalke 04 gesetzt, leistete in der Verteidigung mit Ex-S04-Profi Kou Itakura starke Arbeit. Das hätte der Pole auch gerne zu Beginn der Bundesliga-Saison so fortgesetzt, allerdings fiel er aufgrund einer Risswunde monatelang aus. Die Knappen mussten ohne den Abwehrspieler auskommen. Anfang März 2023 gab es das Comeback. Das erste Mal, als Kaminski 90 Minuten auf dem Platz stand, war beim 5:2-Sieg gegen Hertha BSC. Dabei gelang ihm sogar ein mehr als nur sehenswerter Freistoßtreffer. Seitdem spielt der 31-Jährige immer durch. Mal für den angeschlagenen Moritz Jenz, aber nun hat er sogar Maya Yoshida von der Startelf verdrängt.

Seine guten Leistungen könnten ihm jetzt eine Vertragsverlängerung bescheren. Vor einigen Wochen machte er S04 noch eine Ansage, da der Verein nicht auf ihn zugekommen sei. Der Vertrag von Kaminski läuft nämlich im Sommer aus, er würde gerne bei den Gelsenkirchenern bleiben. Vertragsgespräche gab es keine – bis jetzt.

In einer Live-Schalte mit dem polnischen Sportkanal „Kanal Sportowy“ erklärte Kaminski, dass die Verantwortlichen nun in Gesprächen mit ihm über einen neuen Vertrag seien. Die Verhandlungen haben vor einigen Tagen begonnen, aber er ist sich nun doch nicht sicher, ob er auf Schalke bleiben wird.

Kaminski will bei S04 bleiben

Kaminski erklärte, dass der FC Schalke 04 für die Zukunft plane. Ob er dazugehört, ist noch unklar. Der Pole selbst will in Gelsenkirchen bleiben, weil er sich dort wohlfühlt. Da sei es dem Abwehrspieler auch egal, ob S04 in der 1. oder 2. Bundesliga spielt.

Allerdings ist auch die Dauer des Vertrags wichtig für Kaminski. Der siebenmalige polnische Nationalspieler verriet aber nicht, was er sich in den Vertragsverhandlungen mit den Königsblauen erhofft.

Anscheinend möchte auch der S04 erstmal abwarten. Schließlich befindet sich der Klub voll im Abstiegskampf und schaffte es nach dem 3:2-Sieg in Mainz erstmals, drei Spieltage vor Saisonende auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu stehen.