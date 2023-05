Schalke-Angebot lehnte er ab – wechselt dieser Trainer jetzt zur Konkurrenz?

Vor einigen Monaten suchte der FC Schalke 04 fieberhaft nach einem Trainer. Frank Kramer war gerade entlassen, da tauchte so mancher Name im Umfeld der Knappen auf. Es gab einige Kandidaten als Nachfolger des entlassenen Cheftrainers.

So fiel auch der Name von Christian Ilzer (Hier mehr erfahren). Der Österreicher galt bis zu seiner öffentlichen Absage als eines der heißesten Trainer-Eisen des FC Schalke 04. Nun könnte es ihn zur Bundesliga-Konkurrenz ziehen.

Entlassung vor Schalke-Spiel

Paukenschlag in der Bundesliga. Am 20. Mai treffen die Knappen im letzten Heimspiel der Saison auf Eintracht Frankfurt. Trotz des Erreichens des Pokalfinals rumort es bei den Hessen aber. Seit Dienstagabend (9. Mai) steht fest, dass Frankfurt und Trainer Oliver Glasner sich am Ende der Saison trennen werden.

Gerüchte darüber gab es schon vorher und so wurden schon vor der offiziellen Frankfurt-Meldung mögliche Nachfolger gehandelt. Einer von ihnen ist auch Christian Ilzer, der noch vor wenigen Monaten bei Schalke auf dem Zettel stand.

Das jedenfalls berichtet „Sky“, das den Namen des Graz-Trainers in den Raum wirft. Ilzer hatte Sturm Graz 2020 übernommen und jüngst sogar den Pokalsieg gefeiert. Er käme also mit einer guten Empfehlung. Allerdings läuft sein Vertrag in Österreich noch bis 2025.

Hat Ilzer jetzt Zeit?

Die Schalke-Gerüchte hatte Ilzer damals öffentlich zurückgewiesen. „Gerüchte – nicht mehr! Voller Fokus auf Sturm Graz. In den kommenden Tagen und Wochen warten große Herausforderungen auf uns“, postete er damals auf seinem Instagram-Kanal.

Landet Ilzer in der Bundesliga? Foto: IMAGO/GEPA pictures

Ob er nach dem Gewinn des Pokals und dem Ende der Saison ins Grübeln kommt? Zu den Frankfurt-Gerüchten hat er sich jedenfalls noch nicht geäußert.

FC Schalke 04: Vorteil im Abstiegskampf?

Das Treiben auf Frankfurt dürften alle, die es mit den Knappen halten, aber auch unabhängig von Ilzer verfolgen. Denn die Eintracht ist Teil eines Mammut-Programms zum Abschluss für S04 (die anderen beiden Gegner heißen Bayern München und RB Leipzig).

Etwas Krach, der den Kontrahenten ablenkt und so die eigenen Siegchancen vielleicht erhöht, würde Schalke im Abstiegskampf sicher gerne nehmen. Aktuell liegt man zwei Punkte vor den Abstiegsrängen.