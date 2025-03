Schalke 04: Wende bei aussortiertem Spieler? Van Wonderen spricht Klartext

Etliche Trainer haben beim FC Schalke 04 schon versucht, endlich das Potenzial aus ihm rauszuholen, über das jeder schwärmt. Doch Ibrahima Cisse bleibt ein schwieriger Fall bei den Königsblauen.

Im Oktober vergangenen Jahres schickte ihn Kees van Wonderen zur U23 des FC Schalke 04. Seitdem ist es etwas ruhig geworden um Cisse. Darf er sich über eine Rückkehr freuen? Ist er überhaupt für die nächste Saison eingeplant? Der S04-Coach gibt ein Update.

FC Schalke 04: Ibrahima Cisse bleibt ein Problemfall

Die Hoffnungen waren groß, als der FC Schalke 04 Ibrahima Cisse im Sommer 2022 aus Belgien verpflichtete. Ihm gehöre die Zukunft, er soll die Abwehr der Knappen bilden. Bald sind drei Jahre vergangen und der Innenverteidiger enttäuschte auf ganzer Spur. S04-Coach Kees van Wonderen warf ihn aus dem Profikader und schickte ihn zur Reservemannschaft der Gelsenkirchener.

Seitdem trainiert er bei der U23 von Jakob Fimpel. Jetzt, wo die Saison fast schon gelaufen ist und der S04 den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche hat, läge die Vermutung nahe, dass van Wonderen Cisse und anderen Talenten eine Chance gibt. Während es bei anderen Spielern womöglich auch dazukommen könnte, sieht es bei Cisse wohl anders aus.

„Er hat noch einen Vertrag und trainiert bei der U23“, sagte der Niederländer. Mit U23-Coach Fimpel habe er eine Abmachung getroffen. „Wenn er zu mir sagt: ‚Du brauchst Ibra. Er ist bereit, um dir zu helfen‘, werden wir ihn so bald wie möglich wieder nach oben ziehen.“ Dazu sei es allerdings bislang nicht gekommen.

„Kein Thema für uns“

Denn Cisse ist aktuell überhaupt nicht in der Lage, den Profis des FC Schalke 04 zu helfen. „Er ist auch nicht fit und kein Thema für uns“, betont van Wonderen. In den restlichen Spieltagen der 2. Bundesliga wird Cisse also wohl kein Profi-Comeback feiern können. Zuletzt stand er bei der 1:3-Pleite gegen den 1. FC Köln am vierten Spieltag auf dem Platz.

Wie es nun für Cisse weitergeht, ist unklar. Die Tendenz: Abschied im Sommer. Sein Vertrag läuft noch bis Juli 2026. Eine Ablöse könnte Schalke für ihn noch kassieren. Falls es denn Interessenten geben sollte, die ihn unter Vertrag nehmen wollen.