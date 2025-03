Schalke 04: Bitterer Rückschlag! Sorge vor Horror-Szenario wird größer

Es ist aktuell nicht nur die Profimannschaft des FC Schalke 04, die um den Klassenerhalt kämpft. Immerhin sieht es in der 2. Bundesliga ganz ordentlich aus, da die Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte nicht so viel punkten.

Dann wäre da aber auch noch die U23 des FC Schalke 04, die in der Regionalliga West eine ebenfalls enttäuschende Saison spielt. Die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel kassierte jetzt den nächsten bitteren Rückschlag. Die Abstiegssorgen werden wieder größer.

FC Schalke 04: U23 mit bitterer Pleite

Eigentlich lief das bisherige Jahr für die Regionalliga-Mannschaft des FC Schalke 04 solide. Bis zum 14. März blieb das Fimpel-Team ungeschlagen: zwei Siege und fünf Unentschieden. Dann folgte die harte 0:4-Niederlage gegen Spitzenreiter MSV Duisburg. Nach der Länderspielpause gibt es den nächsten Rückschlag.

Gegen die Sportfreunde Lotte lief es zunächst gut. Mauro Zalazar brachte die Schalker nach 12 Minuten mit 1:0 in Führung. Die drei Punkte wären im Kampf um den Klassenerhalt extrem wichtig. Doch kurz vor der Pause konnte Lotte den Ausgleich erzielen. Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff der 2. Halbzeit drehten die Gäste im Parkstadion die Partie sogar.

Die restlichen 30 Minuten spielte die zweite Mannschaft des S04 sogar in Überzahl. Bei Lotte mussten zwei Spieler innerhalb von wenigen Minuten mit glatt rot und gelb rot vom Platz. Fast eine halbe Stunde hatten die Knappen die Möglichkeit, hier noch auszugleichen und dann vielleicht noch zu gewinnen.

Abstiegssorgen werden wieder größer

Doch die U23 des FC Schalke 04 schaffte es nicht. Am Ende gab es die zweite Niederlage in Folge, die auch Konsequenzen in der Tabelle hat. Mittlerweile sind die Königsblauen auf Platz 15 abgerutscht, der den Abstieg bedeuten würde. Zu allem Überfluss konnte der KFC Uerdingen gegen Paderborn gewinnen und vorbeiziehen.

Was S04 Hoffnung macht: Uerdingen und der 1. FC Düren stecken gerade in finanziellen Schwierigkeiten, weshalb der direkte Abstieg droht. Dennoch muss Schalke das ausblenden und seine Spiele erstmal gewinnen. Was danach passiert, wird sich dann zeigen.

Sechs Spiele muss die zweite Mannschaft der Schalker noch absolvieren. Bis zum rettenden Ufer sind es nur zwei Zähler. Insgesamt sind es sechs Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen. Neben Türkspor Dortmund, das sich zurückgezogen hat, müssen noch drei weitere Mannschaften in die Oberliga absteigen.