FC Schalke 04: Nach Brunner-Verletzung – darf ER jetzt endlich ran?

Der FC Schalke 04 steht vor den wahrscheinlich wichtigsten Wochen der Saison. Die Spiele gegen den VfB Stuttgart und den VfL Bochum sind für den Ausgang der Spielzeit entscheidend. Möchte der S04 auch in der kommenden Saison erste Liga spielen, müssen beide Spiele gewonnen werden.

Vor den wichtigen Begegnungen muss der FC Schalke 04 allerdings einige Verletzungen wichtiger Spieler hinnehmen. Eine Position, wo die Besetzung noch nicht sicher scheint, ist die des rechten Verteidigers. Nach dem Nasenbeinbruch von Cedric Brunner bekommt ein Winter-Neuzugang eventuell die Chance, sich beim S04 zu beweisen.

FC Schalke 04: Brunner mit blutigen Wochen

Die vergangenen Spiele haben bei S04-Rechtsverteidiger Cedric Brunner im wahrsten Sinne des Wortes einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Schweizer bekam im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach kurz vor Schluss einen Ellbogen ins Gesicht. Die Folge: Eine blutige Lippe und ein abgesplitterter Zahn. Zwei Wochen später traf es den 29-Jährigen noch etwas härter. Im Spiel bei Union Berlin zog Brunner sich nach einem Zusammenprall mit Teamkollege Alex Kral einen Nasenbeinbruch zu. Die zwei Auswärtsspiele haben Brunner also sichtlich zugesetzt.

Der Rechtsfuß wird in Folge dieser Verletzung das kommende Heimspiel gegen den VfB Stuttgart verpassen. Dem Schweizer wird in dieser Woche die Nase gerichtet und eine Gesichtsmaske angefertigt. Angesichts der Wichtigkeit des Spiels und der zuletzt guten Leistungen von Brunner ist der Ausfall durchaus schwer wiegend. Die Viererkette um Brunner, Yoshida, Jenz und Uronen stand in den letzten Wochen hervorragend. Umso bitterer, dass S04-Coach Thomas Reis seine Viererkette jetzt umbauen muss.

+++ FC Schalke 04 bastelt an Problembaustelle – ist ER die Lösung? +++

Als erste Alternative für die Brunner-Position gegen Stuttgart hat sich zuletzt Mehmet Aydin empfohlen. Nach seinen Einwechslungen habe er einen „energetischen und kontrollierten Eindruck“ hinterlassen, erklärt Sportvorstand Peter Knäbel. Der Deutsch-Türke spielt seit 2014 bei S04, durchlief sämtliche Junioren-Mannschaft bei Königsblau. Trotz großer Beliebtheit bei den Fans blieb ihm der ganz große Durchbruch noch verwehrt. Bislang fungierte der 21-Jährige meist als Ersatzspieler. Durch den Ausfall von Brunner scheint Aydin nun jedoch in die Startelf zu rücken.

Erster Einsatz für Mainz-Leihgabe?

Im Training am Mittwoch bekam Aydin allerdings ein Schlag auf den Fuß. Er musste eine Zeit lang behandelt werden, konnte danach aber wieder trainieren. Fällt neben Brunner jedoch auch Aydin aus, wird es eng auf der rechten Defensivseite. Dies könnte allerdings die Chance für einen Winter-Neuzugang sein. In der vergangenen Transferphase verpflichtete Schalke den deutschen U20-Nationalspieler Niklas Tauer auf Leihbasis von Mainz 05. Tauers Hauptposition ist das zentraldefensive Mittelfeld, der gebürtige Mainzer spielte in seiner Karriere hauptsächlich auf der Sechs. Dennoch setzte Thomas Reis den Neuzugang in seinem ersten Testspiel als Rechtsverteidiger ein. Dabei wusste Tauer durchaus zu überzeugen.

Aufgrund einer Muskel-Verletzung, die Tauer sich im Trainingslager zuzog, kam er bisher nicht zum Einsatz. Er wartet weiterhin auf seine ersten Pflichtspielminuten im S04-Dress. Mittlerweile ist der 22-Jährige wieder voll im Training und eine echte Alternative für Thomas Reis. Verpasst neben Brunner auch Aydin das wichtige Spiel am kommenden Wochenende, könnte Tauer seine Pflichtspiel-Premiere für die Knappen feiern.

Mehr News zum S04:

Neben Aydin verletzte sich auch Tom Krauß im Mannschaftstraining am Mittwoch. Der 21-Jährige knickte kurz vor Ende der Einheit in einem Zweikampf um und musste das Training abbrechen. Ob Krauß am Samstag spielen kann, ist demnach fraglich. Ein Ausfall wäre extrem bitter: Der junge Mittelfeldspieler ist einer der besten Spieler der laufenden Saison. Die Aufstellung gegen den VfB Stuttgart könnte also durchaus einige Überraschungen beinhalten.