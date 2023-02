FC Schalke 04 bastelt an Problembaustelle – ist ER die Lösung?

Mit gerade einmal 14 Toren hat der FC Schalke 04 die bei weitem Abstand schlechteste Offensive der Fußball-Bundesliga. In der Rückrunde ist der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis sogar kein einziger Treffer gelungen.

Es ist ohne Frage eine große Problembaustelle beim FC Schalke 04. Daher schaut Sportvorstand Peter Knäbel bereits nach Verstärkungen für die kommende Saison. Die Königsblauen scheinen dabei in Deutschland fündig geworden zu sein.

FC Schalke 04 an Zweitligastürmer interessiert

In den vergangenen Wochen zeigte der FC Schalke 04 einen klaren Aufwärtstrend, kassierte vier Partien in Folge keinen einzigen Gegentreffer und verlor seit der 1:6-Klatsche gegen Leipzig auch kein Spiel mehr. Es gibt allerdings immer ein „aber“: S04 traf nun auch vier Begegnungen in Folge nicht mehr.

Die Stürmer um Neuzugang Michael Frey und Routinier Simon Terodde sind zwar bemüht, aber erfolgslos gewesen. Diese Problembaustelle muss für die kommende Spielzeit, und das ligaunabhängig, unbedingt behoben werden.

Ein Kandidat dafür soll laut einem Bericht der „Sport Bild“ Braydon Manu sein, der allerdings mit dem SV Darmstadt 98 aktuell als Tabellenführer der 2. Liga sehr aussichtsreich im Aufstiegsrennen liegt. Im Kader der „Lilien“ gehört er zu den Top fünf der wertvollsten Spieler und zeigte das auch in der laufenden Saison. Mit fünf Toren und fünf Vorlagen hat der 25-Jährige einen großen Anteil daran, dass die Darmstädter an der Tabellenspitze stehen.

Transfer auch bei S04-Abstieg?

Der 1,70 Meter große Mittelstürmer machte durch seine guten Leistungen auf sich aufmerksam. So berichtet die „Sport Bild“, dass der FC Schalke 04 ein Kandidat für einen Transfer sei. Allerdings unter zwei Bedingungen: Falls Darmstadt den Aufstieg doch noch verpassen sollte und S04 in der Bundesliga bleibt.

Denn nur dann hätten die Knappen die notwendige Voraussetzung, um für Manu überhaupt interessant genug zu sein. Der Offensivmann hat in Darmstadt nämlich noch einen Vertrag bis 2024, eine Ablöse müssten die Königsblauen also definitiv zahlen.