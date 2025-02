FC Schalke 04: Nach Vertragshammer – Bulut fordert nächste Verlängerung

Der Jubel war groß: Taylan Bulut hat endlich seinen Vertrag beim FC Schalke 04 langfristig verlängert. Den Königsblauen bleibt er voraussichtlich bis 2029 erhalten, im Sommer könnte allerdings schon der Abschied folgen.

Obwohl der FC Schalke 04 neben Bulut noch mit zahlreichen anderen Top-Talenten verlängert hat, reicht es dem Youngster wohl nicht. Er fordert die Vertragsverlängerung eines weiteren S04-Stars.

FC Schalke 04: Bulut will nächste Vertragsverlängerung

Beim FC Schalke 04 hatten die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen und Monaten ganz schön viel zu tun. Neben der Winter-Transferperiode, als drei neue Spieler geholt wurden, arbeiteten Ben Manga und Co. an einigen Vertragsverlängerungen – vor allem von Talenten aus der Knappenschmiede.

So konnte der Revierklub Max Grüger, Luca Podlech, Ayman Gulasi, Mika Khadr, Zaid Amoussou-Tchibara (alle bis 2028) und Taylan Bulut (bis 2029) langfristig binden. Vor allem bei Bulut war die Freude groß, da der Vertrag des Youngsters im Sommer ausgelaufen wäre. Der Abwehrspieler ist aus der Startelf der Knappen nicht mehr wegzudenken und bekam zuletzt von einem Mitspieler die Forderung, dass er verlängern soll.

Derry John Murkin wollte nämlich, genauso wie die zahlreichen S04-Fans, dass Bulut endlich seinen Vertrag verlängert. Da dies jetzt geschehen ist, dreht Bulut den Spieß um und fordert das Gleiche von seinem niederländischen Teamkollegen.

„Wann machst du mal?“

Unter dem Instagram-Video zur Verkündung der Bulut-Verlängerung machte sich Murkin zunächst über die Unterschrift des 19-Jährigen lustig. „Gute Unterschrift, wa“, schrieb der Linksverteidiger des FC Schalke 04 und markierte dabei Bulut. Der wiederum antwortete darauf: „Wann machst du mal?“ Schon in den vergangenen Wochen wollte Bulut, dass auch Murkin verlängert.

Seit seiner Ankunft 2023 gehört Murkin ebenfalls fest zur Stammelf der Königsblauen. Der 25-Jährige hat noch einen Vertrag bis Juni 2026. Doch ob er überhaupt so lange bleiben wird? Im vergangenen Sommer und auch im Winter gab es Interessenten, die ihn unter Vertrag nehmen wollten. Aus der Bundesliga ist Holstein Kiel bekannt.

Ob es auch zum Saisonende wieder spannend um Murkin wird? Fakt ist: Der Linksfuß ist zu gut für die 2. Liga. Können ihn die Königsblauen dennoch von einem Verbleib und sogar von einer Verlängerung überzeugen? Bulut und auch viele andere Fans werden sich sicherlich freuen. Allerdings hat Bulut nun selbst über seine Zukunft geäußert und den S04-Anhängern große Sorgen bereitet.