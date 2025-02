FC Schalke 04: Bulut spricht über Zukunft – Fans ahnen Böses

Taylan Bulut hat seinen Vertrag beim FC Schalke 04 bis 2029 verlängert. Für Königsblau ist dies ein großer Erfolg, der Jubel bei Fans ist riesig. Allerdings schwingt auch ein komisches Gefühl mit. Es stellt sich die Frage, wie viel der Vertrag wirklich wert ist.

Und den Aussagen von Bulut selbst zufolge, ist sein Verbleib auf Schalke damit längst nicht beschlossen. Das Abwehr-Juwel vermeidet ein Bekenntnis und lässt die Fans damit zittern. Ein Abgang im Sommer ist weiterhin sehr wahrscheinlich.

FC Schalke 04: Bulut-Abgang im Sommer?

Bis 2029 hat Bulut beim FC Schalke 04. Damit schließt er sich seinen zahlreichen Kollegen an, die zuletzt bei Königsblau verlängert haben. Bei ihm sind die Befürchtungen allerdings groß, dass er Gelsenkirchen im Sommer dennoch verlässt.

Zwei Tage nach seiner Vertragsverlängerung stellte er sich den Fragen der Journalisten. Seine Aussagen dürften bei den Fans nicht gerade für viel Hoffnung sorgen. Mehrfach wurde er darauf angesprochen, ob er auch nächstes Saison auf Schalke spielt. Bulut wich mehrfach aus.

„Ich weiß ja nicht, was in der Zukunft passiert“

„Das weiß ich noch nicht. Alles Schritt für Schritt. Ich will das Beste aus mir, das Beste aus der Mannschaft rausholen. Und dann schauen wir weiter“, sagte Bulut und betonte: „Ich habe jetzt meinen Vertrag verlängert und man muss jetzt Schritt für Schritt schauen. Ich weiß ja nicht, was in der Zukunft passiert.“ Nach einem Bekenntnis zu Schalke klingt das nicht.

Davon war nach seiner Vertragsverlängerung allerdings auch nicht auszugehen. Übereinstimmenden Medienberichten soll er eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankert haben, mit der er den Verein im Sommer verlassen kann. Immerhin winkt Schalke dann sicher eine ordentliche Ablösesumme.