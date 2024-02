FC Schalke 04: Geraerts-Ansage um Neuzugang – „Hilft uns und ihm nicht“

Als die Aufstellung des FC Schalke 04 vor der Niederlage gegen Holstein Kiel (0:1) verkündet wurde, suchten die königsblauen Fans vergeblich einen Namen: Brandon Soppy. Der Neuzugang fehlte beim Auswärtsspiel.

Weder in der Startelf noch auf der Bank stand der Name des jungen Franzosen, der sich kurz vor dem Ende des Transferfensters dem FC Schalke 04 angeschlossen hatte. Vor dem Spiel erklärte Cheftrainer Karel Geraerts, warum Soppy fehlte und machte dabei auch eine klare Ansage.

FC Schalke 04: Geraerts-Ansage um Neuzugang

Vergangene Woche stand er nur wenige Tage nach seiner Verkündung schon im Kader und schaute sich den 1:0-Heimsieg seines neuen Klubs FC Schalke 04 gegen Braunschweig an. Doch in Kiel war Brandon Soppy plötzlich nicht mal im Kader der Knappen. Unter der Woche feierte er immerhin sein Debüt bei einem Geheimtest gegen den SC Verl.

Doch es scheint wohl erst einmal nicht für den Verteidiger zu reichen. Der Franzose wurde für die rechte Abwehrseite geholt. Die Erwartungen der Fans waren groß. Jetzt ist die Sorge, dass er zu einem Transferflop wird. Vor dem Kiel-Spiel erklärte Geraerts das Fehlen des Neuzugangs.

„Er ist noch nicht match-fit. Wir haben das im Testspiel unter der Woche gegen Verl probiert und gesehen, dass er noch nicht so weit ist. Da hilft es uns nicht und auch ihm nicht. Er wird noch 1-2 Wochen brauchen, bis wir ihn so weit haben“, sagte Geraerts am Sky-Mikro.

Soppy-Fehlen sorgt für Verwunderung

Das letzte Mal, als Soppy in einem Pflichtspiel zum Einsatz kam, ist rund zwei Monate her. Für seinen vorherigen Leihklub FC Turin spielte er rund 59 Minuten in einem Ligaspiel. Danach verletzte er sich, fiel einige Wochen aus. Auch einige Monate vorher hatte die Leihgabe des FC Schalke 04 mit einigen Verletzungen zu kämpfen, die ihn lange zurückwarfen.

Bis die Schalker Fans ihren Neuzugang das erste Mal auf dem Platz zu Gesicht bekommen, wird es also noch dauern. Nach der Kiel-Partie erklärte Sportdirektor Marc Wilmots, dass die Gelsenkirchener einen klaren Plan mit Soppy haben. Für die Partie gegen den FC St. Pauli (1. März, 18.30 Uhr) soll der 21-Jährige dann wieder zur Verfügung stehen.