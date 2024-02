FC Schalke 04: Heftige Demütigung! Kiel-Fans verhöhnen den S04

Einst gehörte der FC Schalke 04 zu den besten Mannschaften in Deutschland. Stets war der Traditionsverein in der Champions League vertreten und sorgte dort immer wieder für die eine oder andere Überraschung. Doch von diesen erfolgreichen Zeiten sind die Knappen meilenweit entfernt.

Mittlerweile wird der FC Schalke 04 von vielen Gegnern nicht mal mehr ernst genommen. Bei der Niederlage gegen Holstein Kiel (0:1) wurden die Königsblauen brutal verhöhnt.

FC Schalke 04: Brutale Verhöhnung!

Holstein Kiel gegen FC Schalke 04: Der eine ist nun Zweiter in der Tabelle, spielt tollen Fußball und holt viele Siege ein. Der andere Klub kämpft gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga. Vor einigen Jahren hätten vermutlich viele gedacht, dass es sich beim Tabellenzweiten um die Schalker handelt. Doch das ist nicht der Fall.

Die Knappen stecken mitten im Abstiegskampf. Es droht der Abgang in die 3. Liga, wenn es weiter solche schwachen Leistungen gibt wie in Kiel. Die „Störche“ waren von Anfang an die bessere Mannschaft, erspielten sich viele Torchancen und überrumpelten die S04-Abwehr immer wieder.

Lediglich Tore fehlten. Für den einzigen Treffer des Tages sorgte ausgerechnet ein ehemaliger Schalker: Steven Skrzybski erzielte das 1:0 nach dem Seitenwechsel. Es blieb anschließend auch beim 1:0 für die Kieler, die damit die Gelsenkirchener nach dem Hinspiel-Sieg schon zum zweiten Mal in dieser Saison schlagen. Als wäre es für S04 nicht schon schlimm genug, wurde der Traditionsverein von den Heim-Fans auch noch verhöhnt.

Kiel-Fans zu S04: „Absteiger, Absteiger, Absteiger“

Es waren nur noch vier Minuten zu spielen, als die Kiel-Fans im Sprechchor Richtung FC Schalke 04 riefen: „Absteiger, Absteiger, Absteiger“. Wenig später jubelte der Nordklub über drei wichtige Punkte gegen teilweise harmlose Schalker. Früher war Schalke für seine Strahlkraft bekannt. Viele Mannschaften fürchteten sich schon, wenn die Mannschaft im gegnerischen Stadion auflief. Heute wird sie fast wöchentlich verhöhnt – ob auswärts oder in der Veltins-Arena.

Da Braunschweig (2:0 gegen Karlsruhe) und Magdeburg (1:0 gegen St. Pauli) gewannen, spitzt sich der Abstiegskampf in der 2. Bundesliga immer weiter zu. Schlusslicht bleibt weiterhin Osnabrück (12 Punkte), das gegen den Vorletzten Rostock (21) nur 0:0 spielte. Kaiserslautern steht mit ebenfalls 21 Zählern auf dem Relegationsplatz. Braunschweig und S04 haben beide 23 Punkte.