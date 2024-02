FC Schalke 04: Fan-Wut nach Kiel-Pleite! Klare Terodde-Forderung an Geraerts

Der Sieg gegen Braunschweig (1:0) war ein Befreiungsschlag, doch direkt danach gibt es für den FC Schalke 04 die nächste herbe Enttäuschung. Bei Holstein Kiel setzt es die mittlerweile 12.(!) Niederlage in der laufenden Saison.

Nach der Pleite gegen Kiel sind die Fans des FC Schalke 04 außer sich. An Cheftrainer Karel Geraerts gibt es eine deutliche Forderung. Dabei geht es um Stürmer Simon Terodde.

FC Schalke 04: Fan-Wut nach Kiel-Pleite!

Er hat den FC Schalke 04 vor rund zwei Jahren im Alleingang in die Bundesliga geschossen. 30 Tore gelangen ihm in 30 Zweitliga-Partien damals. Doch sowohl in der Saison danach als auch in der aktuellen Spielzeit kann Simon Terodde ganz und gar nicht mehr überzeugen. Im Gegenteil.

Wenn Terodde auf dem Platz steht, strahlt der S04 in der Offensive so gut wie gar keine Gefahr aus. Dennoch baut Cheftrainer Karel Geraerts auf den Angreifer, der in der laufenden Saison auf gerade einmal drei Tore und drei Vorlagen kommt. Vor der Kiel-Partie gab er ihm schon eine kleine Stammelf-Garantie (hier mehr dazu).

Nach der Niederlage gegen Kiel haben die königsblauen Fans jedenfalls genug. Erneut war Terodde einer der schwächsten Spieler, hatte nicht einen einzigen Torschuss zu verbuchen! Nach 63. Minuten hatte auch Geraerts dann genug gesehen und den 35-Jährigen ausgewechselt.

Klare Fan-Forderung an Geraerts

Fairerweise muss man auch sagen, dass es beim FC Schalke 04 gegen Kiel nur wenige gefährliche Szenen gab. Selbst der sonst so starke Kenan Karaman hatte wenige Aktionen in der gegnerischen Hälfte. Rückkehrer Darko Churlinov war komplett abgemeldet und zur Halbzeit ausgewechselt worden. Dennoch reicht es den S04-Fans. Ihre klare Forderung für die kommenden Spiele.

Kein Terodde mehr in der Startelf. „Tut mir leid. Wir müssen bei Terodde sowas von loslassen. Wir spielen wirklich mit einem weniger offensiv“, „Terodde hat wirklich nichts mehr in der Startelf zu suchen“ und „Eigentlich darf Terodde nach solchen Leistungen nicht mehr von Beginn an ran. Das ist echt erschreckend“, heißt es in den sozialen Netzwerken von den Anhängern.

Jetzt liegt es an Geraerts, wie er beim kommenden Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden (17. Februar) entscheiden wird. Ob Terodde tatsächlich erstmals seit November wieder auf der Bank Platz nehmen muss?