Ex-Schalke-Liebling Stambouli löst Vertrag auf – Rückkehr steht bevor

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga 2021 verließ Benjamin Stambouli den FC Schalke 04. Der Franzose gehörte zu den wenigen Spielern im Team, der bei den königsblauen Fans beliebt war.

Fünf Jahre lief er für den FC Schalke 04 auf, wechselte dann in die Türkei zu Adana Demirspor. Dort hat Stambouli seinen Vertrag aufgelöst. Nun steht eine Rückkehr in die Heimat bevor.

Ex-Schalke-Liebling Stambouli löst Vertrag auf

133 Spiele absolvierte Stambouli für Schalke, erlebte von der Vizemeisterschaft bis zum Abstieg die komplette Talfahrt bei den Königsblauen. Im Sommer 2021 ging es für ihn dann zum türkischen Erstligisten Adana Demirspor. Dort hat er nun seinen Vertrag aufgelöst, wie der Verein mitteilte.

„Aufgrund des Wunsches von Benjamin Stambouli, nach dem Tod seines Vaters bei seiner Familie zu sein, haben wir beschlossen, uns im gegenseitigen Einvernehmen von unserem Spieler zu trennen. Wir bedanken uns bei Stambouli für seine Dienste für unseren Verein und wünschen ihm viel Erfolg für seine weitere Karriere“, heißt es in der Mitteilung von Adana Demirspor.

Nun geht es mehr als sieben Jahre nach seinem Abschied aus Frankreich zurück in die französische Ligue 1. Stambouli wird laut dem Portal „Le Parisien“ die Saison bei Stade Reims beenden.

Rückkehr von Stambouli steht bevor

Bei Reims wird der Ex-Schalke-Star in der Rückrunde um die internationalen Plätze kämpfen. Derzeit ist der französische Verein auf dem 6. Tabellenplatz, der die Qualifikation für die Conference League bedeuten würde. Doch die Europa League- und Champions League-Plätze sind nicht weit entfernt.

In Reims wird man auch froh sein, schnell einen Ersatz für Azor Matusiwa gefunden zu haben, der sich im Gegenzug Stade Rennes angeschlossen hat. Noch am Donnerstag (1. Februar) soll Stambouli seinen Vertrag unterschreiben. Hier schließt das Transferfenster um 23 Uhr – also fünf Stunden später als in Deutschland (18 Uhr).

