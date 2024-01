FC Schalke 04: Ansage vor Duell mit Ex-Klub! Schießt ausgerechnet ER S04 noch tiefer in die Krise?

Insgesamt elf Jahre lief Sidi Sane für den FC Schalke 04 auf. Der Youngster durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Pottklubs. Während seiner Zeit auf Schalke galt er als großes Talent. Viele sahen in ihn den nächsten Superstar, trauten ihm eine ähnliche Karriere wie seinem großen Bruder Leroy zu.

Doch anders als bei Leroy blieb Sidi der Durchbruch beim FC Schalke 04 verwehrt. Er kam hauptsächlich für die U23 von Königsblau zum Einsatz. Für die Profis lief er magere zwei Mal auf. Nun kehrt er erstmals nach Gelsenkirchen zurück – allerdings als Gegner des S04. Im Interview mit unserem Partnerportal „News38“ verriet der 20-Jährige, wie er auf dieses Duell blickt.

FC Schalke 04: Sane rechtzeitig für Duell mit Ex-Klub wieder fit?

Im vergangenen Sommer zog es ihn zu Eintracht Braunschweig. Dort möchte er seine nächsten Karriere-Schritte gehen. Doch sein Start bei den Niedersachsen verlief alles andere als optimal: Noch in der Sommervorbereitung zog er sich ein Innenbandriss im Knie zu. Somit fiel Sidi Sane nicht nur einige Monate aus, sondern verpasste auch das Hinspiel gegen den S04, das Braunschweig mit 1:0 gewinnen konnte.

Im Dezember dann der nächste Rückschlag: Sane zog sich eine Sprunggelenksverletzung zu und fiel erneut aus. Doch anders als in der Hinrunde wird er pünktlich zum Duell mit seinem Ex-Klub wohl wieder fit: „Die Verletzung ist schon deutlich besser geworden. Ich habe am Mittwoch das erste Mal wieder das komplette Mannschaftstraining absolviert“, so Sane gegenüber „News38“.

„Jetzt müssen wir gucken, wie es sich bis zum kommenden Wochenende entwickelt, wie fit ich bin und ob ich Schmerzen habe. Aber aktuell sieht es gut aus und ich habe keine Probleme mehr“, ergänzte er. „Komplett ausgeschlossen ist es eher nicht. Wir müssen jedoch abwarten, wie mein Sprunggelenk die Belastung in den kommenden Tagen annimmt, letztlich muss es natürlich ohnehin der Trainer entscheiden“, so der Youngster mit Blick auf das Spiel gegen S04.

„Hoffe einfach, dass wir gewinnen“

Das Spiel wird sowohl für Braunschweig als auch für Schalke enorm wichtig. Beide Teams stecken ganz tief im Abstiegskampf und haben die gleiche Punktzahl. Mit einem Sieg auf Schalke könnte der BTSV den Pottklub ganz ganz tief in den Tabellenkeller ziehen.

„Natürlich wünsche ich Schalke nicht, dass sie so weit unten stehen. Aber ich konzentriere mich vollkommen auf unsere Situation in Braunschweig. Ein Sieg wäre für uns enorm wichtig. Deswegen hoffe ich einfach, dass wir gewinnen. Für mich zählt nur noch Braunschweig – auch wenn es mich trotzdem schmerzt, Schalke so zu sehen“, so Sane über die Situation seines ehemaligen Vereins.

Sorgt also ausgerechnet der Ex-Schalker dafür, dass die Abstiegsängste am Berger Feld noch größer werden? „Ich möchte die Begegnung gegen Schalke am Samstag auf keinen Fall auch noch verpassen. Ich bin auf jeden Fall heiß auf das Spiel und hoffe, dass ich dabei sein kann“, so Sane. Ob er letztlich tatsächlich im Kader stehen wird, bleibt also abzuwarten. Ein Startelf-Einsatz gilt aufgrund seiner langen Ausfallszeit als nahezu ausgeschlossen.

