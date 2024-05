FC Schalke 04: Ben Manga mit Transfer-Klartext – „Hole ihn nicht, selbst wenn er gut ist“

Ben Manga ist da! Seitdem herrscht beim FC Schalke 04 wieder die übliche Euphorie. Mit dem neuen Direktor für Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede soll es bei den Königsblauen wieder aufwärtsgehen.

Vor allem die S04-Fans haben große Hoffnung, dass Ben Manga starke Fußballer findet – wie er es schon in der Vergangenheit geschafft hat. Seine Arbeit beim FC Schalke 04 hat er auch schon aufgenommen. In Sachen Neuzugänge wird Ben Manga deutlich und spricht dabei Klartext.

FC Schalke 04: Ben Manga mit Transfer-Klartext

Ob bei Eintracht Frankfurt oder dem FC Watford: Ben Mangas Arbeit hat stets Spuren hinterlassen. Das erhofft sich auch der FC Schalke 04. Der neue starke Mann bei den Königsblauen wird die sportliche Langfriststrategie, also die Steigerung des Kaderwertes, übernehmen. Das hat er bei den Frankfurtern schon gut hinbekommen.

Doch wie geht Ben Manga bei der Suche nach neuen Spielern vor? Beim Scouting ist es auch ein Duell Kopf gegen Bauch, so Ben Manga. Er werde nicht müde, sein „herausragendes Team“ hervorzuheben. „Sonst wäre das nicht zu bewältigen“, betont Ben Manga. „Ohne Netzwerk: keine Chance.“ Gleichzeitig aber erklärt das Scouting-Genie, dass er 98 Prozent der Spieler selbst einmal sehen möchte, bevor eine Entscheidung falle.

„Da bin ich auch etwas eigen. Obwohl die Scouts super sind, bleibt manchmal ein kleines Gefühl, dass du noch mal hinschauen solltest.“ Oftmals wird er im Stadion erkannt, möchte aber am liebsten in Ruhe arbeiten: „Wenn du von links und rechts bequatscht wirst, achtest du nicht mehr auf Kleinigkeiten. Und Scouting bedeutet Kleinigkeiten zu entdecken.“

„Hole ich ihn nicht, selbst wenn er gut ist“

Dabei schaffen es nicht immer alle Kandidaten, die vom Scouting-Team ausgesucht wurden. Kleinigkeiten können hier schon entscheiden. „Mentalität schlägt Talent“, so Ben Manga, der eine klare Transferstrategie hat, die den vielen Fans des FC Schalke 04 schon bekannt sein dürfte. So wird Ben Manga richtig wütend, wenn ein Spieler nach einem Ballverlust nicht mit zurückläuft.

„Du könntest das ja in seinen Kopf hineintrommeln – aber will der Spieler das überhaupt?“, fragt er sich. „Wenn sich einer für was Besseres hält, hole ich ihn nicht, selbst wenn er gut ist. Letztlich reden wir über Mannschaftssport.“ Daher will er lieber auch selbst mal die Spieler genauer unter die Lupe nehmen, um eine eindeutige Entscheidung treffen zu können: „Das machen wir.“

Einige Spieler, die er entdeckt hat, sind zu absoluten Stars geworden. Vor allem bei Eintracht Frankfurt. Unter anderem sind das Ante Rebic, Sebastien Haller, Luka Jovic, Randal und Rodrigo Zalazar, der jedem Schalker ein Begriff sein dürfte. Den Frankfurtern haben diese fünf Spieler allein schon über 200 Millionen Euro gebracht. Summen, von dem der FC Schalke derzeit nur träumen kann und dank Ben Manga auch darf.