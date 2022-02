FC Schalke 04: S04-Star fällt wochenlang aus – Fans setzen jetzt auf IHN: „Vergeig es nicht“

Rouven Schröder hat ein feines Händchen bei den Neuzugängen von FC Schalke 04 bewiesen. Doch keiner legte so einen Traum-Start hin wie Andreas Vindheim.

Im letzten Spiel von FC Schalke 04 gegen Jahn Regensburg dann der Schock: Vindheim muss verletzt raus. Nun ist die schlimmste Befürchtung wahrgeworden. Der Schalker Rechtsverteidiger wird mehrere Wochen fehlen.

FC Schalke 04: Bittere Gewissheit! Vindheim fällt wochenlang aus

Es sah alles nach einem harmlosen Zweikampf mit Leon Guwara von Jahn Regensburg aus. Und das war es auch, doch ohne jegliche Fremdeinwirkung blieb Neuzugang Andreas Vindheim auf einmal am Boden liegen.

Fc Schalke 04 muss mehrere Wochen auf Andreas Vindheim verzichten. Foto: imago images/Team 2

Mit schmerzverzerrtem Gesicht fasste er sich an die linke Wade und musste nach nur zehn Minuten vom Platz. Nun teilte der Verein bei Twitter mit, was viele Fans bereits befürchteten: „Andreas Vindheim hat sich gegen den SSVJAHN eine Muskelverletzung in der linken Wade zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen.“

FC Schalke 04: Vindheim-Ausfall – Letzte Chance für IHN

Bei seinem Debüt im blau-weißen Dress erwischte der Norweger einen Glanztag. Beim 5:0-Kantersieg gegen Erzgebirge Aue sollte ihm alles gelingen. Hinten sicher und vorne glänzte er mit seinen gefährlichen Flanken. Der Preis: ein Tor und eine Vorlage.

-----------------

Noch mehr News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Heißes Gerücht! Türkei-Klub startet nächsten Angriff auf S04-Juwel

FC Schalke 04: Grammozis trifft goldrichtige Entscheidung – sie zahlt sich aus

FC Schalke 04: Bitter für S04-Pechvogel – er muss sich Titelgewinn von der Couch aus ansehen

-----------------

Ein mehr als guter Ersatz für das ebenfalls verletzte S04-Juwel Mehmet Can Aydin schien gefunden. Doch wer kann die Lücke nun stopfen? Lediglich Reinhold Ranftl steht als ausgebildeter Rechtsverteidiger noch zur Verfügung. Doch der konnte in der Vergangenheit weniger überzeugen.

FC Schalke 04: Fans setzten auf „Reini“

Der Ausfall von Vindheim könnte für Ranftl eine große Chance bedeuten, wohlmöglich seine letzte, um sich bei Trainer Dimitrios Grammozis zu beweisen. Nun muss der 30-Jährige liefern. Und auch die S04-Fans hoffen auf einen Anstieg der Formkurve bei dem Österreicher.

FC Schalke 04: Kann Reinhold Ranftl seine (letzte) Chance dieses Mal nutzen? Foto: imago images/RHR-Foto

Hier ein paar Reaktionen bei Twitter: