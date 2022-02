FC Schalke 04: Bitter für S04-Pechvogel – er muss sich Titelgewinn von der Couch aus ansehen

Zu erfolgreichen Bundesliga-Zeiten investierte Schalke 04 Millionen in neue Spieler. Von den teuersten Transfers haben jedoch nur wenige wirklich gezündet. Wir zeigen Dir die fünf teuersten Transfers der Vereinsgeschichte.

Es sind keine einfachen Jahre gewesen für Salif Sané vom FC Schalke 04. Seit 2019 kämpft der Innenverteidiger mit hartnäckigen Verletzungen.

Pünktlich zum Rückrundenauftakt der 2. Bundesliga kehrte der Senegalse beim FC Schalke 04 zurück. Jetzt musste der Abwehrspieler mitansehen, wie sein Nationalteam einen Titel gewinnt – ohne ihn.

FC Schalke 04: Senegal gewinnt ohne Sané Afrika Cup

Insgesamt kam Salif Sané in 38 Pflichtspielen für die senegalesische Nationalmannschaft zum Einsatz. Das letzte Mal ist allerdings zwei Jahre her. Im November 2020 spielte der S04-Verteidiger in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Guinea-Bissau (1:0).

Der Afrika Cup fand in den vergangenen Wochen statt und am Sonntag (6. Februar) fand das Finale zwischen Senegal und Ägypten statt – ohne Sané. Der Verteidiger wurde von Trainer Aliou Cissé nicht nominiert. Verständlich, da der Innenverteidiger eine lange Leidenszeit hinter sich und noch nicht genügend Spielpraxis hatte.

FC Schalke 04: Sané bald wieder für die Nationalmannschaft?

Erst im Elfmeterschießen konnten die Senegalesen gegen den wohl größten Favoriten auf den Titel, Ägypten, gewinnen. Den entscheidenden Elfmeter erzielte Liverpool-Star Sadio Mané. Es war der erste Sieg beim Afrika Cup für Senegal überhaupt.

Beim FC Schalke 04 kämpft sich Salif Sané nach vielen Verletzungen zurück. Foto: imago

Im März kommt es dann zu einem erneutem Duell mit Ägypten. Denn es werden die letzten Tickets für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar vergeben. Ägypten und Senegal treffen dann in der WM-Qualifikation im Hin- und Rückspiel aufeinander. Ob Sané dann wieder im Senegal-Trikot auflaufen wird?

Der Schalke-Star hat sich in den vergangenen Spielen wieder in die Startelf gekämpft. S04-Coach Dimitrios Grammozis kündigte Anfang des Jahres an, Sané langsam aufzubauen, damit er die 90 Minuten schafft. Gegen Erzgebirge Aue (5:0) spielte der Abwehrspieler tatsächlich das komplette Spiel durch. (oa)