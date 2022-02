FC Schalke 04: Kuriose Szene lässt S04-Fans ratlos zurück – Grammozis erklärt sich

Mit drei wichtigen Punkten meldet sich der FC Schalke 04 aus der Länderspielpause zurück. Mit 2:1 gewannen die Knappen gegen Jahn Regensburg

Die 10.000 Zuschauer in der Veltins-Arena erlebten in der Schlussphase allerdings eine kuriose Szene. Dimitrios Grammozis, seines Zeichens Trainer des FC Schalke 04, erklärte sich nach dem Spiel.

FC Schalke 04: Churlinov rein und schnell wieder raus

Nach gut einer Stunde lag Schalke gegen den SSV noch mit 0:1 zurück. Grammozis reagierte, brachte drei neue Spieler. Einer von ihnen war Darko Churlinov. Die Wechsel fruchteten. Wenige Sekunden später glichen die Knappen aus, ehe Malick Thiaw in der 73. Minute den Siegtreffer köpfte.

Dann wurde es kurios: Kurz nach seiner Einwechslung musste Churlinov schon wieder runter. Grammozis brachte mit Florian Flick eine Defensive Stütze. Viele Fans verstanden die Welt nicht mehr – mit Applaus von den Rängen verabschiedet sich Churlinov dennoch vom Feld.

FC Schalke 04: Grammozis liefert Erklärung für Churlinov-Wechsel

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel bezog der S04-Trainer Stellung. „Ich möchte mich, und das habe ich auch vor der Mannschaft getan, bei Darko entschuldigen“, äußerte Grammozis. „Ich weiß, wie scheiße das ist, wenn man ein- und wieder ausgewechselt wird.“

Churlinov nahm die Auswechselung mit Fassung. Foto: imago images/RHR-Foto

Allerdings hätten die Knappen in der Schlussphase hinten mehr Stabilität benötigt. „Ich musste für den mannschaftlichen Erfolg denken“, rechtfertigte sich der Übungsleiter. Obwohl Churlinov nur kurz auf dem Feld stand, hatte er viel Lob für seinen Schützling übrig: „Er hatte mit dem herausgeholten Freistoß vor dem 2:1 einen großen Anteil an dem Sieg.“

FC Schalke 04: Fans von Churlinov begeistert

Zudem sammelte der Offensivmann auch bei den Fans viele Pluspunkte. Denn statt frustriert vom Platz zu stampfen, applaudierte er den Zuschauern in der Arena und ging auch seinem Coach nicht aus dem Weg.

---------------------------------------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

----------------------------------------------

„Darko so ein Ehrenmann. Stellt seine Persönlichkeit an 2. Stelle und nimmt es fürs Team hin“, lobte ein S04-Fan auf Twitter. Ein anderer meinte: „Hätte ihm keinen Vorwurf gemacht, wenn er in die Werbebande getreten hätte oder so.“

FC Schalke 04: Topklub bleibt hartnäckig – wann gibt der S04 nach?

Wann wird Schalke schwach und gibt IHN ab? Alle Infos hier >>>

FC Schalke 04: Nach tagelangem Bangen – S04-Star trauert um verstorbenen Jungen (†5)

Tagelang bangte die Welt um einen kleinen Jungen – auch ein S04-Star. Jetzt herrscht traurige Gewissheit. >>> Hier mehr dazu.