FC Schalke 04: Grammozis trifft goldrichtige Entscheidung – sie zahlt sich aus

Mit ihren Toren sorgten Simon Terodde und Malick Thiaw beim 2:1-Sieg des FC Schalke 04 gegen Jahn Regensburg für drei wichtige Punkte. Doch der heimliche Star des Spiels war ein anderer.

Seit dieser Saison ragt Blendi Idrizi beim FC Schalke 04 immer mehr auf. Der Mittelfeldspieler ist aus der Startelf mittlerweile nicht mehr wegzudenken. S04-Coach Dimitrios Grammozis hatte bei dem Kosovaren ein goldenes Händchen.

FC Schalke 04: Grammozis trifft goldrichtige Entscheidung

In der Abstiegssaison gehörte Blendi Idrizi zu den wenigen Lichtblicken im Team des FC Schalke 04. Sein Debüt durfte der Youngster unter Dimitrios Grammozis bei der 1:2-Niederlage gegen Hertha BSC feiern und nur eine Woche später dann schon im zweiten Pflichtspiel seinen ersten Treffer bejubeln.



Das sind die nächsten Spiele des FC Schalke 04:

13. Februar, 13:30 Uhr: Fortuna Düsseldorf (Auswärts)

18. Februar, 18.30 Uhr: SC Paderborn (Heim)

26. Februar, 13.30 Uhr: Karlsruher SC (A)

5. März, 13.30 Uhr: Hansa Rostock (H)

Idrizi war beim 4:3-Sieg gegen Eintracht Frankfurt einer der Torschützen und eroberte dann mit seinem Einsatz die Herzen der S04-Fans. Vorher spielte er nur in der Reservemannschaft der Knappen. Bis heute sind viele königsblaue Anhänger froh, dass Grammozis dem kosovarischen Nationalspieler die Chance gegeben hat. Denn diese Entscheidung hat sich mittlerweile definitiv ausgezahlt.

FC Schalke 04: Idrizi aus der Startelf nicht mehr wegzudenken

Für seine guten Leistungen wurde Idrizi mit einem Profivertrag ausgestattet. Bis zum Sommer 2023 ist der 23-Jährige bei den Königsblauen unter Vertrag und wenn er weiter so aufspielt, wie jetzt, dürfte der Kontrakt sicherlich verlängert werden.

Blendi Idrizi hat sich mittlerweile fest in die Startelf des FC Schalke 04 gespielt. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Nach anfänglichen Schwierigkeiten und einer hartnäckigen Knieverletzung kämpfte sich Idrizi wieder ins Team zurück und ist mittlerweile Stammspieler unter Dimitrios Grammozis. Auch wenn der Kosovare nicht als Torjäger oder Vorlagengeber auffällt, glänzt er vor allem mit dem Ball und kreiert immer wieder Torchancen.

Auch beim 2:1-Sieg gegen Regensburg gehörte Idrizi zu den fleißigsten Spielern. Er hatte die größte Laufdistanz aller Spieler (11,9 Kilometer), war der schnellster Spieler mit 33,39 km/h und hatte eine starke Passquote mit 35 von 39 angekommenen Pässen.

FC Schalke 04: Bei den Fans beliebt

Und diese guten Leistungen kommen auch bei den Fans an. „Blendi ist ein interessanter Bursche. Seine Einsatzfreude gefällt mir“, schreibt ein Anhänger auf Twitter und fügt aber hinzu: „Er muss nur noch an seinem Abschluss arbeiten. Hat er auch selbstkritisch gesagt, was auch für ihn als Charakter spricht.“ Tatsächlich kommt Idrizi in dieser Saison noch auf keinen Treffer. Vielleicht gelingt ihm das ja noch im Laufe der Saison.