FC Schalke 04: Ex-Star verkündet überraschend seinen Wechsel – er kehrt in seine Heimat zurück

Für einen Ex-Spieler des FC Schalke 04 geht es zurück in die Heimat. Er war unter anderem Teil der Aufstiegsmannschaft und konnte im vergangenen Jahr die Rückkehr in die erste Liga feiern. Nach der Saison musst er S04 allerdings wieder verlassen.

Die Rede ist von Andreas Vindheim, der im vergangenen Winter einen Auftakt nach Maß feierte. In seinem ersten Spiel für den FC Schalke 04 war der Norweger an drei Treffern maßgeblich beteiligt. Nach einer Halbserie endete das Kapitel Ruhrgebiet für ihn jedoch wieder. Nun kommt es zu einem überraschenden Wechsel.

FC Schalke 04: Erster Eindruck verpufft

Nach seinem Debüt hatte man auf Schalke das Gefühl, einen „zweiten Ouwejan“ auf rechts gefunden zu haben. Andreas Vindheim konnte bei seinem ersten Spiel direkt überzeugen. In Aue lief der Rechtsverteidiger zum ersten Mal in Blau-Weiß auf und feierte einen Einstand nach Maß. Bei dem 5:0-Auswärtssieg von Königsblau konnte er ein Tor selbst erzielen und legte zwei weitere auf.

Vindheim kam in der Winterpause der vergangenen Saison. Per Leihe mit Kaufoption wechselte der 27-Jährige von Sparta Prag ins Ruhrgebiet. Mit ihm auf der Rechtsverteidiger-Position wollte der S04 den Aufstieg klarmachen. So gut das Debüt lief, so bescheiden ging es für Vindheim weiter. In seinem ersten Heimspiel für den FC Schalke verletzte er sich nach nur acht Minuten an der Wade und musste ausgewechselt werden. Der Norweger fiel in Folge knapp zwei Monate aus und war so zum Zuschauen verdammt.

Nach seiner Verletzung kam Vindheim nicht mehr wirklich in Tritt. Er kam zwar in allen der fünf verbleibenden Spiele zum Einsatz, konnte aber nicht an seine Leistung gegen Aue anknüpfen. Nach dem Saisonende trennten sich dann die Wege von Vindheim und Schalke. Aufgrund der Verletzung und der Leistungen nach seinem Ausfall entschloss sich der S04, die Kauoption nicht zu ziehen und den Norweger wieder zu seinem Stammverein abzugeben.

Schwierige Hinrunde in Prag

Nach der Rückkehr zu Sparta Prag ging es für Andreas Vindheim nicht sonderlich optimal weiter. Er fiel nahezu die komplette Hinrunde aufgrund einer unbekannten Verletzung aus und absolvierte kein einziges Spiel für die erste Mannschaft der Tschechen. Er kam lediglich 27 Minuten für die Reserve Prags zum Einsatz, fiel danach aber weiterhin aus. Eine Horror-Hinrunde für den Abwehrspieler.

Nun zieht es Vindheim zurück in seine Heimat. Auf Leihbasis wechselt er zu Lillestrom SK nach Norwegen. Für Vindheim eine Chance, im gewohnten Umfeld wieder richtig fit zu werden und zu alter Stärke zurückzufinden. Für den fünfmaligen norwegischen Meister beginnt die Saison allerdings erst im April. Die Ligen in Schweden und Norwegen starten standesgemäß immer im Frühling und dauern bis November an.

Die Leihe von Vindheim endet im Juni. Bis dahin hat der 1,83 Meter große Defensivspieler, die Chance sich bei Lillestrom zu beweisen. Anderenfalls wird es wohl im Sommer sonst einen neuen Anlauf in der tschechischen Hauptstadt geben.