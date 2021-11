FC Schalke 04: Leihgabe Harit hat es aktuell nicht leicht – jetzt folgt der nächste Rückschlag

Von der Leihe zu Olympique Marseille haben sich sowohl Amine Harit als auch der FC Schalke 04 sicherlich mehr versprochen.

Denn die Schalke-Leihgabe kommt kaum mehr zum Einsatz. Als ob das nicht schon genug wäre, erlebt der Marokkaner jetzt den nächsten Rückschlag.

FC Schalke 04: Für Amine Harite läuft es bei Olympique Marseille gerade einfach nicht. Foto: IMAGO / PanoramiC

FC Schalke 04: Amine Harit hat es aktuell nicht leicht

Nach dem der Wechsel über die Bühne ging, war die Freude bei allen Parteien groß. In Marseille freute man sich über einen technisch überragenden Spieler, in Gelsenkirchen erhofft man sich für den kommenden Sommer, Harit für viel Geld verkaufen zu können.

Und auch Harit selbst, der hohe Ambitionen hat und nicht unbedingt mit Schalke in der 2. Bundesliga spielen möchte. Daher dann die Leihe mit Kaufoption zu Olympique Marseille. Anfangs bekam der Marokkaner auch viel Spielzeit und konnte in den ersten beiden Pflichtspielen auch treffen und steuerte eine Vorlage bei.

Doch dann kam plötzlich nichts mehr. Harit bekam in der Ligue 1 nur wenig Spielzeit, in einigen Partien saß er sogar die kompletten 90 Minuten auf der Bank.

Nächster Rückschlag für Schalke-Leihgabe Harit

Dasselbe auch in der Europa League, in der sich Marseille in einer vermeintlich leichten Gruppe mit Galatasaray Istanbul, Lazio Rom und Lokomotive Moskau den Einzug ins Achtelfinale erhofft hat.

Anfangs ließ Marseille-Trainer Jorge Sampaoli (r.) Schalke-Leihgabe Amine Harit (l.) noch ran, mittlerweile verbringt der Marokkaner die meiste Zeit auf der Bank. Foto: IMAGO / PanoramiC

Allerdings gab es am 5. Spieltag einen bitteren Rückschlag. Nach der 2:4-Pleite gegen Galatasaray (11 Punkte) ist Marseille ausgeschieden. Da Lazio das Parallelspiel gewonnen hat, ist ihnen Platz zwei mit acht Punkten nicht mehr zu nehmen.

Harit schmorte die komplette Partie auf der Bank – schon wieder. Der Marokkaner hat aktuell einen schweren Stand unter Marseille-Trainer Jorge Sampaoli. Immerhin: Mit dem 3. Platz qualifiziert man sich für die neu erschaffene Conference League. Dafür darf man im letzten Spiel gegen Lokomotive Moskau nicht verlieren. (oa)

