FC Schalke 04: Grammozis nimmt Star in Schutz – „Kritik übertrieben“

Für Danny Latza hat Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis eine Stammplatzgarantie ausgesprochen. „Wenn unser Kapitän über 60, 70 Minuten fit sein kann, dann spielt er bei mir“, stellte er unmissverständlich klar.

Nach den schwachen Auftritten gegen Heidenheim, Darmstadt und Bremen wird die Kritik an Danny Latza aber immer größer. Dimitrios Grammozis watscht die Kritiker nun ab und stellt sich hinter den Kapitän des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Latza in der Kritik! Grammozis verteidigt ihn

Mit einer Knieverletzung fiel Latza lange Zeit aus, kehrte erst am 11. Spieltag gegen Dynamo Dresden mit einem Kurzeinsatz zurück. Danach stand er vier Mal in der Startelf, vier Mal konnte der FC Schalke 04 nicht gewinnen – auch weil Latza nicht seine Normalform erreichte.

Kapitän Danny Latza steht in der Kritik. Foto: imago images/RHR-Foto

„Ich finde die Kritik an ihm übertrieben. Er war jetzt lange raus und diese lange Zeit bekommt man nicht innerhalb von einem Monat wieder zurück. Mir war klar, dass es dauern wird, bis er sein Normalniveau erreicht hat“, sagt Grammozis.

-------------------------------

Die nächsten Gegner des FC Schalke 04:

27.11: SV Sandhausen (13.30 Uhr/Heim)

04.12: FC St. Pauli (20.30 Uhr/Auswärts)

10.12: 1. FC Nürnberg (18.30 Uhr/H)

18.12: Hamburger SV (20.30 Uhr/A)

-------------------------------

Dennoch will er nicht auf seinen Kapitän verzichten: „Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass er mit seiner Persönlichkeit und dem Leistungsniveau, was er jetzt hat, der Mannschaft viel geben kann“, so Grammozis.

Du bist S04-Fan? Dann ist das hier sicher etwas für dich >>>

Er stellt aber auch klar: „Ich denke wir wissen alle, dass der Danny auch besser spielen kann. Wichtig ist, dass der Junge weiter Spielpraxis bekommt.“

----------------------------------------

Mehr aktuelle Schalke-News:

FC Schalke 04 „schockiert und fassungslos“ – Trauer um E-Sportler (†23)

Schalke 04: Palsson bei den Fans wegen diesem Foto in der Kritik – „Absolut peinlich“

FC Schalke 04 macht es offiziell – wie reagieren die S04-Ultras?

----------------------------------------

Ob Danny Latza auch am kommenden Samstag gegen den SV Sandhausen in der Startelf steht, ließ Grammozis derweil offen. Er sprach von Belastungssteuerung. Möglicherweise erhält der 31-Jährige gegen Sandhausen eine Pause. (fs)