FC Schalke 04: Ex-Star spricht plötzlich von Rückkehr – „Eines Tages“

Zu oft musste der FC Schalke 04 in den vergangenen Jahren liebgewonnene Spieler ziehen lassen. Spieler wie Rodrigo Zalazar, Moritz Jenz oder Tom Krauß kehrten dem klammen Ruhrpott-Verein den Rücken. Trotz des Abstiegs hätten die Fans sie gerne weiter in Königsblau gesehen. Finanziell war das Ganze aber nicht zu stemmen.

Zu ihnen gehört auch Alex Kral. Der Tscheche kam im Sommer 2022 zum FC Schalke 04 – und etablierte sich als Stammspieler. Den Abstieg verhindern konnte auch er nicht. Er wechselte – schweren Herzens, wie er jetzt gegenüber DER WESTEN verrät. Schon jetzt träumt er von einer möglichen Rückkehr.

FC Schalke 04: Alex Kral blickt zurück

Mit Tränen in den Augen hockte Kral am 27. Mai 2023 auf dem Rasen des Leipziger Stadions. Eine 2:4-Niederlage hatte so eben den zweiten S04-Abstieg innerhalb von zwei Jahren besiegelt. Niedergeschlagen trotteten die Spieler zu den mitgereisten Fans, die trotz des Desasters aufbauten. Einige ahnten wohl schon, dass es ihr letzter Auftritt im königsblauen Trikot gewesen sein dürfte.

„Der Abstieg war echt bitter“, blickt Kral nun im Gespräch mit DER WESTEN auf diesen schwarzen Moment zurück. „Mir hat es für die Fans echt leidgetan.“ Wenig später stand sein Abgang fest. Wäre der Klassenerhalt gelungen, sagt der 25-Jährige, hätte er mit dem FC Schalke 04 definitiv über einen Verbleib gesprochen.

Rückkehr nach Gelsenkirchen?

Bekanntermaßen blieb er in der Bundesliga, ging zu Union Berlin. Dort steht er allerdings vorerst auch nur für diese Saison unter Vertrag. Was danach kommt? Das weiß Kral noch nicht. Doch schon jetzt spricht er über eine mögliche Rückkehr nach Gelsenkirchen.

Er habe jeden Moment bei S04 genossen. Die Fans seien „mit die besten in Europa“. Es sei eine unglaubliche Erfahrung gewesen. „Vielleicht kann ich es mir vorstellen, eines Tages zurückzukehren“, meint der Tscheche.

FC Schalke 04: Duell mit dem Rivalen

Doch zunächst steht für Kral ein spezielles Spiel an. Mit Union trifft er auf den S04-Erzrivalen aus Dortmund. Klar, dass er vor der Partie am Samstag (2. März) zusätzlich motiviert ist. Sollten er und seine Teamkollegen die aktuelle Krise des BVB nochmals verschlimmern, wären ihm die Schalke-Fans sicherlich nicht böse.

