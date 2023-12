FC Schalke 04: Fans leiden mit – S04-Fanlieblinge erleben emotionales Drama

Der Abstieg besiegelte ihren Abschied – bis heute weint man ihnen beim FC Schalke 04 hinterher. Nun mussten die Fans mit ansehen, wie sich Alex Kral und Rodrigo Zalazar in der Champions League ein irres Fernduell lieferten.

Der Kampf um Platz 3 und das Überwintern im Europapokal wurde für die beiden Ex-Stars des FC Schalke 04 zu einem Drama. Am Ende jubelte Zalazar, während Kral gemeinsam mit den weiteren Ex-Schalkern Frederik Rönnow und Alexander Schwolow ins Tal der Tränen stürzte.

Ex-Stars des FC Schalke 04 liefern sich packendes Fernduell

Dass seine Zukunft nicht auf Schalke liegt, stand für Kral mit dem Abstieg fest. Der Wechsel zu Union Berlin war ein naheliegender Karrieresprung, ging es für die „Eisernen“ doch seit Jahren nur steil bergauf. Doch seit seiner Ankunft ist der rote Faden komplett gerissen. Nach miserabler Bundesliga-Hinrunde und Pokal-Aus war ein Überwintern im Europacup der letzte Strohhalm für eine Ehrrettung.

Das Achtelfinale der Königsklasse war vor dem letzte Gruppen-Spieltag schon außer Reichweite. Platz 3 und damit die K.o.-Phase der Europa League hätte den Unionern aber extrem viel bedeutet. Um das zu erreichen, musste Sporting Braga rausgeworfen werden – und damit Krals Teamkollege aus Schalke-Zeiten, Rodrigo Zalazar.

Kral und Zalazar kämpfen um Europa

Beide hatten in Gelsenkirchen eine emotionale Achterbahnfahrt durchgemacht – und nicht anders lief es nun in der Champions League. Im Fernduell um Platz 3 lief anfangs alles für die Unioner von Ex-S04-Star Kral. Mordic verschoss einen Elfmeter, nur eine Minute später sorgte Volland für die Berliner Pausenführung. Zu diesem Zeitpunkt lag Braga in Neapel bereits 0:2 zurück.

Nach einer Stunde schien Bragas Niederlage immer mehr besiegelt. Ein Joselu-Doppelpack brachte jedoch auch die Köpenicker ins Hintertreffen. Doch die schöpften wieder Hoffnung. Alex Kral höchstpersönlich machte fünf Minuten vor Schluss das 2:2, stieß die Tür wieder auf. Ein Tor fehlte. Es fiel… auf der anderen Seite. Dani Ceballos machte in der 89. alles klar. Unions internationale Reise vorbei, Braga trotz Pleite in der Europa League.

Statt Jubel über das erste Champions-League-Tor seiner Karriere blieben für Alex Kral nur Tränen über das Aus. 1300 Kilometer weiter südlich hatte sein Ex-Mitspieler vom FC Schalke 04 gebangt. Nun darf sich Rodrigo Zalazar, der in Neapel nach 68 Minuten ausgewechselt wurde, über die Europa League freuen.